تعداد کشته‌شدگان سیل ویرانگر و رانش زمین که اواخر ماه گذشته در منطقه مرزی نپال و چین رخ داد تاکنون به هزار و 400 نفر رسیده و بیش از پنج‌هزار و 800 نفر همچنان مفقود هستند.

به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی نپال و چین از میان مفقودی‌ها، ۸۴۸ نفر خارجی هستند. همچنین تاکنون هزار و 400 نفر نفر در این حادثه کشته شده‌اند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای نپال اعلام کرد: هزار و 357 نفر جسد از مناطق سیل‌زده نپال پیدا شده است در حالی که پنج هزار و ۳۲۶ نفر از جمله ۵۸۷ خارجی در این کشور همچنان مفقودند. تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز نجات یافته‌اند. همچنین تعداد کشته‌شدگان رانش زمین در منطقه خودمختار شی‌زانگ در جنوب‌غربی چین که با نام تبت نیز شناخته می‌شود، به ۴۳ نفر رسید و ۵۱۹ نفر همچنان مفقود هستند.