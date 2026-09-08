فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۶۱۷
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
نپال

شمار کشته‌های سیل به ۱۴۰۰ نفر رسید

تعداد کشته‌شدگان سیل ویرانگر و رانش زمین که اواخر ماه گذشته در منطقه مرزی نپال و چین رخ داد تاکنون به هزار و 400 نفر رسیده و بیش از پنج‌هزار و 800 نفر همچنان مفقود هستند.
به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی نپال و چین از میان مفقودی‌ها، ۸۴۸ نفر خارجی هستند. همچنین تاکنون هزار و 400 نفر نفر در این حادثه کشته شده‌اند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای نپال اعلام کرد: هزار و 357 نفر جسد از مناطق سیل‌زده نپال پیدا شده است در حالی که پنج هزار و ۳۲۶ نفر از جمله ۵۸۷ خارجی در این کشور همچنان مفقودند. تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز نجات یافته‌اند. همچنین تعداد کشته‌شدگان رانش زمین در منطقه خودمختار شی‌زانگ در جنوب‌غربی چین که با نام تبت نیز شناخته می‌شود، به ۴۳ نفر رسید و ۵۱۹ نفر همچنان مفقود هستند. 

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کجای این دو پیشنهاد شرافتمندانه و عزتمندانه است؟!(یادداشت روز)

از کشف حجاب تا شکستن مرزهای بی‌حیایی روندی که باید متوقف ‌شود

آغاز شکست محاصره دریایی با شلیک به ناوهای آمریکایی و گسترش منطقه ممنوعه

انتقاد حامی پزشکیان  به بی‌برنامگی دولت

در و تخته!(گفت و شنود)

ترامپ در بن‌بستی ترسناک گرفتار شده است

شاه می‌خواست از ملت ایران انتقام بگیرد

ساز جدایی متحدان آمریکا کوک شد سئول و دوحه: دوران وابستگی به آمریکا تمام شد

گروسی از ایران پاسخ می‌خواهد اما درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ساکت ماند

قالیباف: اگر حمله کنید شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم