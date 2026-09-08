جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به دستگیری یک زورگیر در غرب تهران گفت: پلیس برای بازگرداندن احساس امنیت به شهروندان، در برخورد با مجرمان و هنجارشکنان بدون اغماض عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار قاسم رضایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر اینکه تأمین امنیت شهروندان از مأموریت‌های اصلی پلیس است، اظهار داشت: برخورد با افرادی که با زورگیری و ایجاد رعب و وحشت امنیت عمومی را مختل می‌کنند، با جدیت ادامه خواهد داشت.

رضایی با اشاره به پرونده یک زورگیر در غرب تهران افزود: این فرد پس از ارتکاب چند مورد زورگیری از زنان، در کمتر از ۴۸ساعت شناسایی و دستگیر شده است. اراذل و اوباش بدانند «شمشیر پلیس» بالای سر آنان است. به گفته او، پس از دستگیری متهم، چندین مورد مشابه نیز به پلیس گزارش شد و برخی قربانیان برای شناسایی او مراجعه کردند.

جانشین فراجا با تأکید بر اینکه آرامش مردم باید هدف اصلی پلیس باشد، افزود: تحمیل اقتدار بر هنجارشکنان وظیفه ماست.

رضایی بیان داشت: در چارچوب قانون، با افرادی که امنیت و حقوق شهروندان را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد و پلیس اجازه نخواهد داد رفتار مجرمانه به ایجاد ترس در جامعه منجر شود.