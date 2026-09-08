یک فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان گفت: میکروب «هلیکوباکتر پیلوری» از عوامل مؤثر بر شیوع سرطان معده است.

امیرپاشا طبائیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرطان‌های گوارشی اظهار داشت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد دو سرطان معده و روده بزرگ شایع‌ترین سرطان‌های گوارشی ایرانیان به حساب می‌آیند. پس از این دو سرطان، سرطان‌های کبد، مری و پانکراس در جایگاه بعدی سرطان‌های دستگاه گوارش قرار دارند.

طبائیان با بیان اینکه علل مختلفی در شیوع سرطان معده و روده بزرگ نقش دارند، افزود: میکروب «هلیکوباکتر پیلوری» جزو عوامل اصلی سرطان معده محسوب می‌شود. علاوه بر این، سیگار، غذاهای فرآوری‌شده مانند سوسیس و کالباس، غذاهای حاوی نمک فراوان می‌توانند عاملی برای سرطان معده باشند. البته عوامل مؤثر بر شیوع سرطان معده فقط به موارد خوراکی محدود نمی‌شود و مواردی نظیر الکل و تریاک نیز در شیوع این سرطان نقش دارند. وی با بیان اینکه شیوع سرطان مری نسبت به معده در ایران کمتر است، ادامه داد: نوشیدن چای داغ می‌تواند بر سرطان مری مؤثر باشد.

این متخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان درباره ضرورت مصرف فیبر و میوه توضیح داد: مصرف کم میوه و سبزیجات، مصرف کم فیبر، استفاده از سیگار، چاقی و کم‌تحرکی جزو عوامل مؤثر بر سرطان روده بزرگ محسوب می‌شوند. علاوه بر این مسائل که جزو موارد قابل‌پیشگیری به حساب می‌آیند، عوامل ژنتیک در ارتباط با سرطان‌های روده بزرگ و معده مطرح می‌شود.

طبائیان گفت: با توجه به نقش میکروب هلیکوباکتر در شیوع سرطان معده و شیوع بیشتر این بیماری در برخی مناطق کشور، لازم و ضروری است که ریشه‌کنی این میکروب در مناطقی که سرطان معده شیوع بیشتری دارد، در کانون توجه قرار گیرد.