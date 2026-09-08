سازمان هواشناسی نسبت به رگبار باران در ۲۰ استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در ۱۲ استان و افزایش ارتفاع موج در جنوب کشور هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به ادامه فعالیت سامانه‌های بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ چهارشنبه در شمال‌شرق آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، ارتفاعات شمالی استان‌های زنجان، البرز، قزوین، تهران و سمنان، پنجشنبه در اردبیل، نوار شرقی آذربایجان‌شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، ارتفاعات استان‌های زنجان، تهران، قزوین و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان و جمعه در شمال آذربایجان‌غربی، شمال و شرق آذربایجان‌شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، ارتفاعات استان‌های البرز، زنجان، قزوین، سمنان و تهران، جنوب سیستان‌وبلوچستان، شرق و شمال هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

در این وضعیت آب و هوایی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری‌شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در ۱۲ استان

سازمان هواشناسی در ادامه این هشدار آورده است: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا چهارشنبه در خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، سمنان، خراسان‌جنوبی، شمال سیستان‌وبلوچستان، اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، مرکزی، قم، ایلام و خوزستان، پنجشنبه در شرق سمنان، شرق و جنوب خراسان‌رضوی و نوار شرقی خراسان‌جنوبی، جمعه در خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، شمال سیستان‌وبلوچستان، سمنان و اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.