واکسنهای چمدانی را نخرید
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، واکسنهای استاندارد آنفلوآنزا از مهرماه وارد کشور و توزیع میشوند؛ با این حال، در حال حاضر برخی دلالان اقدام به توزیع واکسنهای چمدانی در میان مردم میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، چالشها و موانع بینالمللی در تولید و توزیع واکسن، واردات این داروی حیاتی را با تعویق مواجه کرده است. همزمانی این وقفه با روزهای طلایی واکسیناسیون در شهریورماه، بسیاری از شهروندان و بیماران را برای تهیه واکسن به تکاپو انداخته است.
در این میان، دلالان با سودجویی از این خلأ، اقدام به واردات واکسنهای قاچاق و چمدانی کردهاند؛ کالاهایی که بدون رعایت زنجیره سرد و نظارتهای کیفی، در بازار سیاه با قیمتهای گزاف عرضه میشوند.
این تجارت پرسود، در واقع بازی با جان بیماران است، چرا که تزریق واکسنهای غیررسمی و فاقد استاندارد، نهتنها ایمنیبخش نیست، بلکه میتواند به قیمت جان مردم تمام شود. قائممقام رئیس هیئتمدیره نظامپزشکی تهران بزرگ درباره ورود برخی واکسنها به صورت چمدانی نیز هشدار داد و گفت: واکسن یک فرآورده بسیار حساس است و برای حفظ اثربخشی آن، رعایت کامل زنجیره سرد از زمان تولید تا زمان مصرف ضروری است. در صورتی که شرایط نگهداری و دمای مناسب واکسن در طول مسیر رعایت نشود، نمیتوان از اثربخشی آن اطمینان داشت. بهمن صبور تأکید کرد: واکسنهای واردشده به صورت غیررسمی و چمدانی، در صورتی که تحت نظارت نظام بهداشتی و با رعایت استانداردهای زنجیره سرد منتقل نشده باشند، قابل توصیه نیستند و مردم نباید صرفاً براساس ادعای فروشندگان درباره اصالت یا اثربخشی این واکسنها اقدام به خرید و تزریق کنند. وی درخصوص تفاوت واکسنهای استاندارد و غیراستاندارد اظهار داشت: در واردات رسمی واکسن، فرآیند حملونقل در شرایط کنترلشده انجام میشود و محموله در بستهبندیهای مخصوص و با تجهیزات پایش دما منتقل میشود تا زنجیره سرد تا زمان تحویل و مصرف حفظ شود. بنابراین، مردم باید واکسن را از مسیرهای رسمی و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه و دریافت کنند.