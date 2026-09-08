دوازدهمین نمایشگاه عرضه نوشتافزار «ایراننوشت» در مصلای امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد
آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایراننوشت» با حضور خانوادههای شهدای دانشآموز میناب در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد. این نمایشگاه همزمان در 10 استان دیگر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری آنا، دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایراننوشت» با محوریت شهدای دفاع مقدس و شهدای هوافضا، محصولات و تولیدات جدید ایرانی را رونمایی خواهد کرد.
این نمایشگاه از ۱۶ تا ۳۱ شهریور، به مدت ۱۶ روز در مصلای امام خمینی(ره) برپا میشود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان دانشآموزان، محصلان و سایر علاقهمندان خواهد بود.
دبیر نمایشگاه و مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی اسلامی در این مراسم درباره این نمایشگاه گفت: امسال علاوه بر تهران، در ۱۰ استان دیگر نیز نمایشگاه برگزار میشود و توسعه نمایشگاهی و عدالت فرهنگی در استانها جاری شده است.
مهدی کلانتری افزود: تمام تولیدکنندگان ایرانی هستند و عرضه بهصورت مستقیم انجام میشود. از سال ۱۳۹۱ که مجمع کار خود را آغاز کرد، سهم محصولات ایرانی کمتر از ۲۰ درصد بود، اما امروز به بیش از ۶۰ درصد رسیده و تمام اقلام موردنیاز خانوادهها در داخل تهیه میشود و در این زمینه خودکفا هستیم.
وی ادامه داد: کیفیت کالای ایرانی که زمانی مطلوب نبود، امروز به سطحی رسیده که مردم به خرید آن روی آوردهاند. هر محصول جدید دیگر نیاز به فرهنگسازی ندارد و آنچه گاهی مردم بهعنوان کالای خارجی میخرند، بیشتر جنبه هنری یا فانتزی دارد. در سالهای نخست، محتوای ایرانی زیر ۲۰ درصد بود، اما اکنون این میزان به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. وظیفه ما الگوسازی و گفتمانسازی برای افزایش همین ۲۰ درصد محتوای ایرانی است.
کلانتری اظهار داشت: این رویداد در مشهد، شیراز، قم، یزد، اهواز، اصفهان، سمنان و کرمانشاه نیز برپا میشود.
مدیر نمایشگاه «ایراننوشت» درباره ظرفیت نمایشگاه امسال بیان کرد: «در این دوره فضای قابلتوجهی به نمایشگاه اختصاص یافته و شمار زیادی از تولیدکنندگان، محصولات خود را بهصورت مستقیم عرضه میکنند. کلانتری گفت: یکی از ویژگیهای اصلی «ایراننوشت» همین حذف زنجیره واسطههاست تا کالا بدون افزایش قیمت به دست مصرفکننده برسد. در این نمایشگاه تنوع چشمگیری از نوشتافزار عرضه میشود و تلاش شده خانوادهها بتوانند تمام اقلام موردنیاز سال تحصیلی را در یک مجموعه تهیه کنند. تمرکز امسال بر محصولات تولید داخل با محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی‑اسلامی است.
محور نمایشگاه امسال، دانشآموزان شهید میناب است. لوازمالتحریر کودکانی که از زیر آوار بیرون کشیده شده، در دو باکس جداگانه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته و تصاویر این دانشآموزان شهید نیز روی محصولات استفاده شده است تا این قهرمانان، الگویی برای آیندهسازان کشور شده و جایگزین الگوهای خارجی شوند.