کد خبر: ۳۳۷۶۱۱
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
چمران:
حمل و نقل عمومی تهران تا تصویب مصوبه جدید «رایگان» است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود، روند حملونقل عمومی رایگان در تهران ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه لایحه حملونقل رایگان جلسه آینده بررسی میشود، اظهار داشت: تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود، روند حملونقل رایگان ادامه دارد. چمران با اعلام اینکه متأسفانه هنوز ورود واگن رخ نداده و دلیل آن هم مشخص است، ادامه داد: واگنها سوار کشتی هم شدند اما بهدلیل جنگ به سمت ایران نیامدند. تصمیم گرفتیم با قطار حمل شود که مشخص شد امکانپذیر نیست. اصرار بر این است که ساخت مابقی واگنها نیز ادامه یابد تا حمل شود.