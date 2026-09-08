سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: از فرصت ۲۱ روزه علیرضا نصیری چند روز دیگر باقی مانده و هفته آینده با رکوردگیری دوباره، تکلیف اعزام این وزنه‌بردار به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص می‌شود.

بهداد سلیمی درباره آخرین وضعیت علیرضا نصیری و فرصت ۲۱ روزه‌ای که کادر فنی برای رسیدن به شرایط مطلوب و اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: هنوز فرصت او به پایان نرسیده و حدود ۱۲ روز دیگر زمان داریم. هفته آینده نیز دوباره از او رکوردگیری خواهیم داشت و پس از آن شرایطش را بررسی می‌کنیم. وی درباره دلیل در نظر گرفتن فرصت دوباره برای نصیری عنوان کرد: نصیری در تمرینات وزنه‌های خوبی زده است، اما در دو رکوردگیری اخیر مقداری نوسان داشت و نتوانست عملکردی را که شایسته او بود و انتظار داشتیم، به نمایش بگذارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به او فرصت بدهیم و اگر بتواند به شرایط ایده‌آل برسد، به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد. سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری با اشاره به محدودیت سهمیه ایران برای حضور در ناگویا افزود: با وجود اینکه ۵ سهمیه در اختیار داشتیم، در نهایت تصمیم بر این شد که ۴ وزن و ۴ وزنه‌بردار را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم. وی درباره آخرین شرایط ملی‌پوشان پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بچه‌ها خوب است و تمرینات به شکل منظم و مطلوبی پیش می‌رود. شرایط آمادگی ملی‌پوشان خوب است و باید ببینیم در جریان مسابقات شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت. سلیمی درباره شانس مدال‌آوری و کسب مدال طلا توسط ملی‌پوشان وزنه‌برداری گفت: همه بچه‌ها شانس دارند، چرا که در وزن‌های خود جزو بهترین‌های دنیا هستند و بدن‌های خوب و آماده‌ای دارند. با این حال نمی‌توان از الان پیش‌بینی کرد که چه کسی حتماً چه مدالی می‌گیرد، چون شرایط مسابقه متفاوت است، اما ملی‌پوشان از نظر آمادگی وضعیت خوبی دارند.