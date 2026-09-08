رضایی: ضمانتی به تکرار قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در ناگویا نیست
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان اینکه تیمش برای تکرار قهرمانی به بازیهای پاراآسیایی میرود، گفت: البته هیچ ضمانتی برای این موضوع نیست اما قطعا هدف غیر از این نیست.
هادی رضایی با اشاره به حضور تیم ملی والیبال نشسته عراق در ایران گفت: این حضور بنا به پیشنهاد خود عراقیها انجام شد، ما هم از این حضور استقبال کردیم چون در ترکیب اردونشینان تیم ۶ بازیکن داریم که اصلا سفر برونمرزی نداشتهاند و تاکنون دیدار بینالمللی هم برگزار نکردهاند. قاعدتا از این دسته بازیکنان، چند نفر در ترکیب اعزامی به ناگویا حضور دارند. نمیخواستیم شرایط به گونهای شود که در ناگویا اولین دیدار بینالمللی و تجربه برونمرزی خود را از دیدار با حریفان کسب کنند. بنابراین پیشنهاد عراقیها برای سفرشان به ایران و انجام دیدارهای تدارکاتی را پذیرفتیم تا با این دسته بازیکنان پیش از اعزام به ناگویا تجربه دیدار بینالمللی را پیدا کنند.
رضایی در مورد روند آمادهسازی تیم ملی والیبال نشسته تا پیش از اعزام به بازیهای پاراآسیایی گفت: ۲۴ مهر زمان اعزام تیم ملی والیبال نشسته به ناگویا است. به غیر از اردویی که در جریان است و تا قبل از اعزام به ناگویا، ۲ مرحله اردوی ۱۰ روز دیگر خواهیم داشت. اردوی بعد را مانند این اردو با ۱۴ بازیکن آغاز میکنیم و از میان انها ۱۲ بازیکن اعزامی مشخص میشوند. تیم ملی والیبال نشسته با شرایط جدید کارش را دنبال میکند تا بتواند در ناگویا دوباره قهرمان شود.
بازیکن باید با همه توان در کنار تیم ملی باشد چون مهمترین مسئله برای ما ایران و سربلند شدن کشورمان است. رضایی در مورد تکرار قهرمانی در بازیهای پاراآسیایی نیز گفت: قطعا با همین هدف به ناگویا میرویم که بتوانیم از قهرمانی دفاع کنیم اما در ورزش هیچ ضمانتی وجود ندارد. برای تکرار قهرمانی ما هم ضمانتی نیست اما تلاشمان برای همین هدف است.