فهرست 12 نفره تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا مشخص شد.

ترکیب 12 نفره تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا مشخص شد. ارسلان کاظمی، کاپیتان باتجربه تیم ملی، در کنار 11 بازیکن دیگر نمایندگان ایران در این رقابت‌ها خواهند بود. بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران به این شرح است: ‌ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، محمد جمشیدی، نوید رضایی‌فر، مبین شیخی، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، متین آقاجانپور، علی شریفی، سالار منجی، خشایار علی‌اکبری و مهدی حیدری. ملی‌پوشان کشورمان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های قطر، چین‌تایپه و اردن همگروه هستند.