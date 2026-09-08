تصویب سند ملی آمایش سرزمینی ورزش

سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید.

جلسه شورای عالی آمایش سرزمین، صبح دیروز (سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه) در حالی با حضور احمد دنیامالی، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد که سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور به تصویب اعضا رسید. سند آمایش سرزمینی ورزش کشور بعد از ماهها بررسی کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات دستگاه‌های اجرائی نهائی شد تا جهت عملیاتی شدن در اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار بگیرد. اجرای دقیق آمایش سرزمینی ورزش کشور می‌تواند نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و تحقق عدالت ورزشی در سراسر کشور ایفا کند و مسیر توسعه ورزش ایران را مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه هموار سازد. سید مناف‌هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز فناوری، مدیرکل برنامه‌ریزی و مدیرکل بودجه وزارت ورزش و جوانان در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین حضور داشتند.