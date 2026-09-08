تساوی استقلال و تداوم صدرنشینی تراکتور پرسپولیس به رده دوم جدول صعود کرد
سرویس ورزشی-
هفته ششم لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی دوباره تراکتور، ادامه ناکامی استقلال در کسب پیروزی و نزدیکتر شدن پرسپولیس به صدر جدول همراه شد هفتهای که حواشی زیادی داشت.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال در حالی به پایان رسید که تراکتور در جنجالیترین دیدار این هفته موفق شد حریف خود را شکست دهد تا همچنان صدرنشین جدول باقی بماند. استقلال نیز برای سومین هفته متوالی از کسب پیروزی بازماند و پرسپولیس با برتری مقابل حریف خود، فاصلهاش با صدر جدول را به سه امتیاز کاهش داد. در انتهای جدول نیز چادرملو سرانجام طعم پیروزی را چشید و با کسب این سه امتیاز از قعر جدول فاصله گرفت، اما روند ضعیف نتیجهگیری استقلال خوزستان همچنان ادامه پیدا کرد. همچنین عبدالله ویسی از هدایت ذوبآهن کنارهگیری کرد تا به عنوان نخستین مربی مستعفی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال نام خود را ثبت کند.
تراکتور صدر را حفظ کرد
در نخستین دیدار هفته ششم لیگ برتر، تیمهای تراکتور و گلگهر در شرایطی به مصاف هم رفتند که این بازی تحت تأثیر رفتارهایی خارج از شأن فوتبال قرار گرفت. امید عالیشاه، کاپیتان سابق پرسپولیس و بازیکن جدید گلگهر، پس از پنج سال بار دیگر در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز حاضر شد و با استقبال تند هواداران تراکتور مواجه شد.
حواشی این دیدار در پایان مسابقه نیز ادامه داشت و درگیری لفظی میان خداداد عزیزی، سرپرست تیم فوتبال تراکتور، و امید عالیشاه شکل گرفت که در نهایت به محرومیت چهار ماهه عزیزی از حضور در ورزشگاهها و محرومیت چهار جلسهای عالیشاه منجر شد. تنها گل این مسابقه نیز در شرایطی به ثمر رسید که بازیکنان گلگهر اعتقاد داشتند داور باید پیش از شروع مجدد بازی توسط علیرضا بیرانوند و پاس او به امیرحسین حسینزاده، مسابقه را متوقف میکرد. با این حال، گل تراکتور به ثمر رسید و سرخپوشان تبریزی با کسب سه امتیاز این دیدار همچنان صدر جدول را در اختیار خود نگه داشتند. علیرضا بیرانوند نیز با ثبت کلینشیت در این مسابقه، ششمین کلینشیت متوالی خود را به ثبت رساند.
پیکان در مسیر صعود
تیم فوتبال پیکان در دیداری خانگی موفق شد با ارائه نمایشی بهتر از صنعت نفت آبادان، میهمان خود را شکست دهد تا شاگردان ساکت الهامی همچنان به روند خوب خود در جدول ردهبندی ادامه دهند. پیکانیها با گلهای حجت احمدی و امیرعلی مددیزاده موفق شدند صنعت نفت آبادان را از پیش رو بردارند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود اضافه کنند.
در دیگر بازی سپاهان در شرایطی در خانه از استقلال خوزستان میزبانی کرد که استقبال هواداران این تیم از مسابقه به شکل محسوسی پایین بود؛ موضوعی که به نظر میرسید واکنشی به عملکرد تیم اصفهانی باشد. هواداران سپاهان در جریان تشویقهای خود بازیکنان این تیم را مورد حمایت قرار دادند اما محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، از سوی آنها تشویق نشد. در این مسابقه مهدی لیموچی پس از ۵۸۲ روز موفق به گلزنی شد و تنها گل سه امتیازی سپاهان را به ثمر رساند تا زردپوشان اصفهانی با کسب این پیروزی، شمار امتیازات خود را در جدول ردهبندی دو رقمیکنند. در سوی مقابل، روند ضعیف نتیجهگیری استقلال خوزستان ادامه پیدا کرد تا امیر خلیفهاصل و شاگردانش همچنان در حسرت کسب نخستین پیروزی فصل باقی بمانند.
استقلال باز هم مساوی کرد
تیمهای آلومینیوم و استقلال در شرایطی برابر یکدیگر قرار گرفتند که هر دو تیم در جدول ردهبندی همسایه بودند و به عنوان تنها تیمهای بدون شکست لیگ برتر وارد این مسابقه شدند. با این حال، تقابل دو سرمربی استقلالی برندهای نداشت و دو تیم در تنها دیدار بدون گل هفته به تساوی رضایت دادند. سهراب بختیاریزاده و شاگردانش برای سومین بازی متوالی موفق به کسب پیروزی نشدند و با از دست دادن دو امتیاز در این مسابقه، یک پله در جدول ردهبندی سقوط کردند.
پرسپولیس به صدر نزدیکتر شد
پرسپولیس که پس از تساوی استقلال مقابل آلومینیوم فرصت داشت فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد، برای رسیدن به سه امتیاز دیدار برابر ذوبآهن، بازی را هجومی آغاز کرد. شاگردان مهدی تارتار در اواخر نیمه نخست و توسط علی علیپور به گل نخست رسیدند تا با برتری راهی رختکن شوند. پرسپولیس در نیمه دوم نیز نمایش هجومی خود را ادامه داد و با تعویضی که تارتار انجام داد و پوریا شهرآبادی را وارد زمین کرد، سرخپوشان موفق شدند به گل دوم دست پیدا کنند. شهرآبادی در این صحنه با پاس علی علیپور در موقعیت گلزنی قرار گرفت و دومین گل پرسپولیس را به ثمر رساند تا از میان سه مهاجمی که تارتار در این مسابقه به میدان فرستاده بود، دو بازیکن موفق به گلزنی شوند.
در پایان این دیدار، عبدالله ویسی، سرمربی ذوبآهن، از سمت خود کنارهگیری کرد و با این تصمیم، دست مدیران باشگاه را برای انتخاب سرمربی جدید باز گذاشت.
فولاد در وقتهای اضافه برد
تیم فوتبال فولاد در دیداری که در حضور هواداران خود برگزار شد، موفق شد سه امتیاز مسابقه را حفظ کند و به پیروزی برسد. هر دو تیم نمایش چندان خوبی در این مسابقه ارائه نکردند و بازی تا دقایق پایانی بدون گل دنبال شد. با این حال، در دقیقه ۱+۹۰ فولاد روی یک ضدحمله و در شلوغی محوطه جریمه فجرسپاسی به گل رسید. احسان محروقی در این صحنه موفق شد دروازه فجرسپاسی را باز کند تا فولاد سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد. فجرسپاسی نیز با این شکست، نخستین باخت خود در فصل جاری لیگ برتر را تجربه کرد. نتایج بازیهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* تراکتور یک.................................................... گلگهر صفر
* پیکان ۲.................................................. صنعت نفت صفر
* سپاهان یک.................................. استقلال خوزستان صفر
* چادرملو یک............................................... شمسآذر صفر
* آلومینیوم صفر............................................... استقلال صفر
* مس شهربابک یک................................................ ملوان ۲
* پرسپولیس ۲............................................... ذوبآهن صفر
* نساجی یک...................................................... خیبر صفر
* فولاد یک................................................... فجرسپاسی صفر