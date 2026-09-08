معیار خط حق(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم حجت‌‌الاسلام والمسلمین مصطفی خلیلی ‌بلوطکی 18 شهریور سال 1367 در اهواز دیده به جهان گشود و روز یکشنبه 12‌بهمن‌ سال 1394 به ‌همراه همرزمانش شهید محمود مراد اسکندری، شهید علی‌ حسینی‌کاهکش، شهید رضا عادلی(کردزنگنه) و شهید داوود نریمیسا در سن 27سالگی در عملیات آزاد‌سازی شهرهای شیعه‌نشین نبل و الزهرا شهید شد. پیکر پاکش در قطعه شهدای مدافع حرم گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.

شهید مصطفی خلیلی ‌بلوطکی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «شما را به رعایت تقوای الهی تذکر می‌دهم و از شما می‌خواهم که در هر حالی و زمانی و مکانی حواسمان به رعایت تقوا و دوری از گناه باشد. خواهر من رعایت حجاب بر شما واجب است و برادر من رعایت عفت بر شما نیز واجب است، این فکر را نکنید که ما در راهی که قدم برداشتیم راهی کم‌ارزش است بلکه رفتن ما برای این جهاد، دفاع از حریم ولایت و اهل بیت و مظلومیت شیعه و در کل مظلومیت مردم سوریه بوده است، مطمئن باشید اگر من و امثال من به این جهاد نمی‌رفتیم ما باید الان در مرزهای خودمان با این قوم از خدا بی‌خبر می‌جنگیدیم و این بمب‌ها و تیرها بر مردم خودمان فرود می‌آمد. پس کار ما دفاع از حریم مردم خودمان هم است، عزیزان من به این نکته حتما توجه کنید هر کسی با هر اعتقادی هستید پیرو خط ولایت فقیه باشید و از رهبر عزیزمان، مولا و سرورمان حضرت ]شهید[سید علی خامنه‌ای(دام‌ظله) پشتیبانی و حمایت کنید. گوشتان به فرامین ایشان باشد و عامل به نصیحت‌ها و صحبت‌های ایشان باشید. خط حق و راست را از ایشان دریافت کنید و ایشان را معیار و میزان قرار دهید.»