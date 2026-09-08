نفت عمان به ۱۱۵ دلار رسید برنت ۱۰۰ دلاری شد
نفت برنت با کاهش چشمگیر تردد در تنگه هرمز و حملات مکرر یمن به تأسیسات نفتی آرامکو، جهشی بیسابقه را تجربه کرد. مرجع قیمتگذاری نفت غرب آسیا یعنی نفت عمان هم از 114 دلار در هر بشکه گذشت.
قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملات روز سهشنبه با افزایش بیش از دو دلاری به 99 دلار و 41 سنت رسید و بازارهای جهانی را در آستانه ورود به کانال سه رقمی قرار داد. نفت WTI هم با دو دلار افزایش به 94 دلار و 70 سنت رسید.
بر اساس دادههای بازار، قیمت نفت در طول هفته گذشته رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. نفت برنت طی هفته گذشته بیش از هشت درصد و نفت WTI نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ این رشد قیمت در حالی رخ داده که کمتر از دو هفته پیش، قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۹۳ دلار در نوسان بود و اکنون با جهشی قابلتوجه به نزدیکی کانال ۱۰۰ دلاری رسیده است.
حمله دیروز به تأسیسات آرامکو در جنوب عربستان که سومین حمله روزهای اخیر به پالایشگاههای این شرکت بوده و منجر به توقف فعالیت آن شده از جمله دلایل رشد قیمت نفت است.
تکرار حملات در بازههای کوتاهمدت، ریسکهای ژئوپلیتیکی را در محاسبات قیمت نفت تثبیت کرده و فعالان بازار را نسبت به تداوم این روند صعودی محتاط کرده است.
در کنار حملات به تأسیسات نفتی عربستان، تردد کشتیها در تنگه هرمز به پایینترین سطح از ماه مه (اردیبهشت) رسیده است.
دادههای شرکت تحلیل دریایی «کپلر» نشان میدهد که میانگین ۱۰ روزه عبور کشتیهای کالایی از این تنگه به ۱۰ فروند در روز کاهش یافته است، در حالی که این رقم در روزهای عادی بیش از ۱۵ فروند بود.
سناریوی 120 دلاری گلدمن ساکس
«دان استرویون» یک مدیر ارشد گلدمن ساکس دیروز به شبکه بلومبرگ گفت که تحولات چند روز اخیر در هرمز نشان میدهد خطر اختلال در حملونقل دریایی و تشدید آن به یک عامل کلیدی و غیرقابل چشمپوشی در بازار انرژی تبدیل شده است.
وی اعلام کرد که سناریوی صعودی این بانک برای قیمت نفت در صورت تداوم این اختلالات، هدف
۱۲۰ دلار را در نظر گرفته است.
از سوی دیگر «کارل مرسک» تحلیلگر و سرمایهگذار هلندی هم گفت که نفت عمان، مرجع قیمتگذاری نفت غرب آسیا به بالای 114 دلار رسیده چون تردد از تنگه هرمز تنها با اجازه ایران امکان دارد.
آمارهای کپلر میگوید که روز دوشنبه تنها هفت کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند. از طرفی تاسیسات نفتی آرامکو در شهرهای ینبع، جازان و اَبها در آتش در حملات یمنیها میسوزد و از کار افتاده است.
شاخص عمان- دبی بر قیمت انواع نفت صادراتی از غرب آسیا از جمله عربستان تاثیر دارد. مرسک میگوید زمانیکه تفاوت قیمتی نفت برنت و نفت عمان زیاد میشود به معنای تقویت تقاضا در بازار و بازگشت چین به بازار
است.
نفت به جان وال استریت افتاد
در پی تحولات بازار نفت، معاملات آتی سهام آمریکا و قیمت اوراق خزانهداری این کشور دیروز (سهشنبه) تحتتأثیر افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانیها درباره اقتصاد جهان کاهش یافت.
به گزارش تسنیم بهنقل از وال استریت ژورنال، معاملات آتی شاخص داوجونز 9 دهم درصد معادل 455 واحد کاهش یافت. معاملات آتی شاخص اساندپی 500 نیز چهار دهم درصد و معاملات آتی نزدک حدود سه دهم درصد افت کرد.
همزمان، بازده اوراق خزانهداری 10ساله آمریکا با دو واحد پایه افزایش به چهار و هشت دهم درصد رسید و بازده اوراق 30ساله نیز با دو و نیم واحد پایه افزایش، پنج و دو دهم درصد شد. افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره تشدید فشارهای تورمی در آمریکا را افزایش داده است. موضوعی که در آستانه انتشار گزارش تورم این کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایهگذاران منتظر انتشار این گزارش هستند تا سرنخهای بیشتری درباره تصمیم هفته آینده فدرال رزرو (بانک مرکزی) درباره نرخ بهره به دست آورند.