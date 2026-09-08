درآمدهای داخلی و خارجی دولت محقق شد؛ مسئولان پیام ضعف ندهند

سرویس اقتصادی-

گزارش فروش نفت، وصول مالیات و... نشان می‌دهد که درآمدهای داخلی و خارجی دولت محقق

شده و از این رو مسئولان نباید پیام ضعف بدهند.

به گزارش کیهان، در شرایط جنگی که هر اظهار نظر رسمی می‌تواند بازارهای داخلی را درگیر نوسان و دشمنان را دچار خطای محاسباتی کند، مسئولان حتی اگر کشور دچار مشکلات باشد باید از ارسال پیام ضعف، خودداری کنند؛ چه برسد زمانی که مشکل آنچنانی وجود نداشته باشد. جمهوری اسلامی ایران، تجربه هشت سال دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی دیگر و دهه‌ها تحریم دارد و در 38 سال پس از پایان جنگ با رژیم صدام، تجارب و توانمندی‌های مختلفی پیدا کرده که با استفاده از آنها، می‌تواند بر هر مشکلی غلبه کند.

گزارش‌های متعدد هم نشان می‌دهد؛ علی‌رغم ارسال پیام‌هایی همچون نمی‌توانیم نفت بفروشیم و درآمد نداریم و مالیات نمی‌توانیم بگیریم؛ هم فروش نفت و وصول

درآمدها برقرار است و هم تحقق درآمدهای مالیاتی.

درآمدهای خارجی؛ فراتر از تحقق

طبق اسناد، درآمد نفتی بودجه در چهار ماهه امسال، نه تنها به طور کامل محقق شد؛ بلکه دو درصد هم بیش از رقم پیش‌بینی شده است. دولت در پایان سال گذشته، برای چهار ماهه امسال 89 هزار میلیارد تومان برای درآمد نفتی درنظر گرفته بود اما حالا خبر رسیده که در چهار ماهه اول سال 91 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت ایران به بودجه تزریق شده است. این رقم، دو هزار میلیارد تومان از مقدار پیش‌بینی شده بیشتر بود.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً گفت: امروز مجموع منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی کشور تقریباً یک و نیم برابر کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی است؛ بنابراین از این جهت دچار مشکل نبوده‌ایم، نیستیم و نخواهیم بود.

محسن پاک‌نژاد؛ وزیر نفت هم درباره فرآیند فروش و تحویل نفت خام ایران، اظهار کرد: فرآیند فروش در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ما و در آب‌های دور، به معنای تحویل به مشتری‌ها، روندی بوده که در طول فاصله بین دو محاصره‌ای که پشت سر گذاشتیم، ادامه داشته است.

او از پایداری بی‌وقفه صادرات نفت در سخت‌ترین روزهای جنگ 40 روزه و بازسازی سریع پالایشگاه‌ها گفت و افزود: در فاصله میان جنگ 40 روزه (یعنی از 9 اسفندماه تا اواخر فروردین ماه که به آتش‌بس موقت منجر شد و متعاقباً به محاصره در تاریخ 24 یا 25 فروردین انجامید)، صادرات نفت خام کشور حتی برای یک ساعت نیز قطع نشد.

وزیر نفت، با اشاره به حجم گسترده حملات به زیرساخت‌های دریایی، اظهار داشت: جزیره خارگ با مساحتی حدود 23 تا 24 کیلومتر، با بیش از 550 مورد اصابت مواجه شد که این رقم بسیار چشمگیر است. با این حال، همکاران ما در شرایط بمباران، عملیات بارگیری کشتی‌ها را با اقتدار ادامه دادند. در آن بازه زمانی، صادرات نفت با شرایط خوبی همراه بود و با محدودیت جدی مواجه نبود، حتی فرآیند افزایش قیمت نیز در آن دوران صورت گرفت.

پاک‌نژاد به چالش‌های ناشی از محاصره‌های دریایی پرداخت و گفت: با اتخاذ تدابیر گسترده، توانستیم این محاصره را پشت‌سر بگذاریم؛ به‌گونه‌ای که فرآیند فروش و تحویل نفت به مشتریان در مناطق بسیار دوردست (هزاران کیلومتر دورتر از خلیج‌فارس و دریای عمان) عملیاتی و اجرائی شد.

او افزود: اگرچه در انتقال نفت به خارج از خط محاصره محدودیت‌هایی داشتیم، اما موفق شدیم از فرصت‌های موجود بهره ببریم. این محاصره‌ها بسیار دشوار و اثرگذار هستند و اگرچه در حال حاضر نیز با ادامه این وضعیت مواجه هستیم، اما صنعت نفت متوقف نشده است. ما راهکارها و تدابیر مختلفی را دنبال می‌کنیم تا به‌زودی بتوانیم این محاصره‌ها را به‌طور کامل دور بزنیم.»

آب سرد بر سر دشمن

محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی هم با ارائه آمارهایی، آب سردی را بر سر دشمن ریخت و از فروش نفت گفت. او تصریح کرد: «در دوران آتش‌بس، محاصره دریایی را شکستیم و موفق به صادرات حدود 70 تا 80 میلیون بشکه نفت شدیم. میزان فروش نفت به سطح پیش از تحریم بازگشته است؛ علاوه ‌بر تخلیه ذخایر شناور، مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کرده‌ایم که به تدریج در حال افزایش است.»

بنابراین، آمارها حکایت از آن دارد که در چهار ماهه ابتدای امسال، هفت میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد نفتی کشور به حساب بانک مرکزی واریز و خزانه دلاری بانک مرکزی پُرتر شده است.

همچنین طبق اطلاعات موجود، سهم بانک مرکزی از درآمدهای نفتی مردادماه نیز به‌طور کامل وصول شده و مجموع ارز نفتی دریافت‌شده در پنج ماه نخست سال، از هفت میلیارد و 500 میلیون دلار عبور کرده و یک و نیم برابر مدت مشابه سال گذشته است.

همزمان با افزایش قیمت و میزان فروش نفت ایران، دسترسی بانک مرکزی به دلار نفتی تسهیل شده و پیش‌بینی می‌شود بدون رفع محاصره آمریکا این روند تا دی ماه ادامه داشته باشد.

تحقق درآمدهای داخلی

همچنین گزارش‌ها از تحقق 80 درصدی درآمدهای داخلی دولت حکایت دارد. مرتضی زمانیان؛ معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1405 گفت: نسبت به روندهای سال گذشته، بیش از 80 درصد درآمدهایی که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده، محقق شده است.

وی درباره وضعیت تأمین منابع بودجه و احتمال بروز کسری در منابع اظهار کرد: با توجه به مجموعه اقدامات و پیشنهادهای مطرح‌شده، تصور نمی‌کنم در حوزه بودجه مسئله خیلی جدی وجود داشته باشد.

مهدی موحدی‌بک‌نظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: با وجود مشکلات و شرایط خاص اقتصادی، میزان وصول مالیات در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 55 درصد رشد داشته و از

512 هزار میلیارد تومان در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است؛ صدها شرکت از پرداخت مالیات معاف هستند که حدود 50 شرکت از آنها، درآمد بسیار بالا و دارایی‌های زیادی دارند و اگر دولت با حمایت از سازمان مالیاتی، باید نسبت به وصول مالیات از آنها اقدام کند، می‌تواند درآمدهای خود را بدون فشار به کسبه و حقوق‌بگیران، بیش از این افزایش دهد.

جهاد را تضعیف نکنیم

مسئولان فعلی باید بدانند که اداره جنگ در سال‌های اول انقلاب با وجود تحریم، جنگ نفتکش‌ها، تحرکات گروهک‌های تجزیه‌طلب و... و در شرایطی که توانایی‌ها، پیشرفت‌ها و تجارب فعلی نبود؛ کار سخت‌تری بود اما به عنوان مثال، قیمت ارز ثابت مانده بود. بنابراین، انداختن همه مشکلات به گردن جنگ، منصفانه نیست. سؤال اینجاست که چرا در حال حاضر، نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد؟

برخی، دلیل این عدم کنترل را در سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از 1369 آغاز شده می‌دانند اما عده‌ای معتقدند؛ اقتصاد کشور در دهه 1370‌، ناگزیر از اصلاحات و تعدیلات بود اما افراط در تعدیل اقتصادی، موجب کاهش درآمدهای دولت، افزایش کسری بودجه و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم شده است. بر اساس گفته برخی کارشناسان، سیاست‌های تعدیل از نیمه دهه 1370 باید متوقف می‌شد اما دولت چهاردهم در شرایط فعلی هم بر انجام آن اصرار دارد و به همین دلیل، قادر به مدیریت اقتصاد کشور نیست.

از طرفی، ایراد دیگر این است که عملکرد و پیام ضعف و نمی‌توانیم و نداریم؛ معمولاً از سوی برخی مقامات ارشد دولت و بعضی وزیران داده می‌شود که مورد سوءاستفاده دشمن قرار گرفته و جو روانی جامعه و بازار را به‌هم می‌ریزد اما به سطح معاونت‌ها و متخصصان و کارشناسان و کارکنان که می‌رسد؛ توانمندی‌ها بروز می‌کند و امید آفریده می‌شود.

پایداری خدمات‌رسانی آب و برق، فروش نفت، بازسازی‌های مختلف، خودکفایی تولید گندم، ترمیم 40 ساعته پل قطار، تامین سوخت و... در ایام پرالتهاب یک‌سال و نیم اخیر، زیر بمباران و موشک‌باران، تنها گوشه‌ای از جهاد کارگران، کشاورزان، کارمندان، متخصصان و کارشناسان و البته برخی مدیران است که صورت گرفته. بنابراین، وقتی از سوی مقامات ارشد دولت و برخی وزیران، پیام ضعف نداریم و... و طبقاتی کردن حقوق اولیه همچون مالکیت مسکن داده می‌شود؛ همه آن زحمات، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.