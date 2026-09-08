اعتماد به آمریکا در پرستیوی!
مستند هشت قسمتی «اعتماد»، محصول شبکه پرستیوی، با واکاوی سرنوشت تلخ حاکمان و دولتهایی که در طول تاریخ به آمریکا دل بستند، از پشت پرده سیاستهای مداخلهجویانه واشنگتن و سناریوهای پیچیده کودتا در کشورهای مختلف پرده برمیدارد.
مستند هشت قسمتی «اعتماد» که بهتهیهکنندگی و کارگردانی میلاد اسدی در هشت قسمت 25 دقیقهای ساخته شده، حاصل یک مسیر پژوهشی طولانی و دقیق از دوران تحصیل کارشناسی تهیهکننده آن است.
بهگفته میلاد اسدی، تهیهکننده و کارگردان اثر، پژوهش دراینباره از اوایل دهه 1390 و با تمرکز بر سیاستهای کلان آمریکا در قبال کشورهای مختلف آغاز شد و در تمامی بررسیهای تاریخی بخش پژوهش این مستند به یک نقطه مشترک رسیدیم؛ اینکه حاکمان و دولتمردانی که به ایالات متحده اعتماد کردند و در مسیر تعامل با این کشور گام برداشتند، در کمتر از چند ماه یا چند سال، با بیوفایی و خیانت واشنگتن مواجه شده و درنهایت دولتهایشان با کودتا سرنگون شدند. اسدی اضافه کرد: در فصل نخست این مجموعه مستند که چهرههای سیاسی بحثبرانگیزی چون اشرف غنی، صدام حسین، معمر قذافی، حسنی مبارک، میخائیل گورباچف، ژوا گولارت و خوان گوایدو را شامل میشود، سعی کردیم تنوع روشهای مداخله را نشان بدهیم. هدف این چینش کودتاهای ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و نظامی در کنار هم است تا برای مخاطب روشن شود نوع حکومت یا گرایشهای سیاسی، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند؛ چراکه اعتماد به آمریکا در هر شکلی، درنهایت به وقوع کودتا یا اقدامات قهری برای تصاحب و سیطره بر منابع و ثروت ملل منجر میشود. وی افزود: این مستند بهدنبال تغییر زاویه دید مخاطبان در گستره بینالمللی است تا بدانند هدف نهائی دولت آمریکا، فارغ از سوسیالیستی، ملیگرا یا غربگرا بودن کشورها، تنها تصاحب سرمایههای ملی است و در این مسیر هیچ ملاحظه انسانی و اخلاقیای در کار نیست. لایه پنهان مستند یک نگاه آیندهپژوهانه دارد تا مخاطب با درک روند تاریخی، بتواند سبکهای احتمالی کودتاهای آمریکایی را در کشور خود شناسایی کند. تهیهکننده مستند «اعتماد» گفت که بخش پایانی مستند که به آینده ایران میپردازد و مهمترین قسمت کار است...
گفتنی است، مجموعه «اعتماد» بهزودی از شبکه پرستیوی به روی آنتن خواهد رفت.