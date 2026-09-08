بابک خواجه‌پاشا کارگردان سینما با انتشار متن و تصویری در صفحه خود به یاوه‌سرایی‌های اخیر ترامپ درباره نقشه کشورمان پاسخ داد.

خواجه‌پاشا در صفحه شخصی خود ضمن انتشار تصاویر مضحکی از ترامپ، خطاب به رئیس دولت تروریست ایالات متحده نوشت: «خیلی‌ها می‌خواهند شبیه نقشه ایران باشند، خودشان را برعکس می‌کنند، خودشان را کش می‌دهند، نمی‌شود. فقط خنده‌دار می‌شوند.»

کارگردان فیلم تحسین‌شده «سرزمین فرشته‌ها» واکنش فوق را در حالی نشان داد که ترامپ به تازگی در اقدامی گستاخانه، تصویری وارونه از نقشه کشورمان در صفحه شخصی خود منتشر کرده و ذیل آن نوشته بود: «شبیه من شده.» خواجه‌پاشا چندی قبل هم در اظهارنظری شهدای دبستان شجره طیبه میناب را «قهرمانان جنگ» خوانده بود. این کارگردان همچنین به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی «صد و شصت و هشت» را با محوریت کودکان شهید میناب دریافت کرده است.