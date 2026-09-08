فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۵۹۹
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

واکنش یک فیلمساز به یاوه‌گویی ترامپ

بابک خواجه‌پاشا کارگردان سینما با انتشار متن و تصویری در صفحه خود به یاوه‌سرایی‌های اخیر ترامپ درباره نقشه کشورمان پاسخ داد.
خواجه‌پاشا در صفحه شخصی خود ضمن انتشار تصاویر مضحکی از ترامپ، خطاب به رئیس دولت تروریست ایالات متحده نوشت: «خیلی‌ها می‌خواهند شبیه نقشه ایران باشند، خودشان را برعکس می‌کنند، خودشان را کش می‌دهند، نمی‌شود. فقط خنده‌دار می‌شوند.» 
کارگردان فیلم تحسین‌شده «سرزمین فرشته‌ها» واکنش فوق را در حالی نشان داد که ترامپ به تازگی در اقدامی گستاخانه، تصویری وارونه از نقشه کشورمان در صفحه شخصی خود منتشر کرده و ذیل آن نوشته بود: «شبیه من شده.» خواجه‌پاشا چندی قبل هم در اظهارنظری شهدای دبستان شجره طیبه میناب را «قهرمانان جنگ» خوانده بود. این کارگردان همچنین به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی «صد و شصت و هشت» را با محوریت کودکان شهید میناب دریافت کرده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کجای این دو پیشنهاد شرافتمندانه و عزتمندانه است؟!(یادداشت روز)

از کشف حجاب تا شکستن مرزهای بی‌حیایی روندی که باید متوقف ‌شود

آغاز شکست محاصره دریایی با شلیک به ناوهای آمریکایی و گسترش منطقه ممنوعه

انتقاد حامی پزشکیان  به بی‌برنامگی دولت

در و تخته!(گفت و شنود)

ترامپ در بن‌بستی ترسناک گرفتار شده است

شاه می‌خواست از ملت ایران انتقام بگیرد

ساز جدایی متحدان آمریکا کوک شد سئول و دوحه: دوران وابستگی به آمریکا تمام شد

گروسی از ایران پاسخ می‌خواهد اما درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ساکت ماند

قالیباف: اگر حمله کنید شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم