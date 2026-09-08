پیگیری مشکلات استان آذربایجان شرقی در دهمین رویداد «ایران جان»
دهمین دوره رویداد ملی «ایران جان» رسانه ملی، به میزبانی استان آذربایجان شرقی با معرفی ظرفیتهای متنوع این استان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری دهمین دوره رویداد ملی «ایران جان» روز دوشنبه ۱۶ شهریور با حضور علیرضا کیخا معاون امور استانهای سازمان صداوسيما، ایوب نصیری مدیرکل صداوسيمای آذربایجان شرقی، حسین قرآیی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی در سالن اجتماعات اداره کل روابط عمومی صداوسيما در جام جم برگزار شد.
ایوب نصیری مدیرکل صداوسيمای مرکز آذربایجان شرقی در این نشست ضمن برشمردن ظرفیتهای متنوع این استان گفت: ظرفیتها و توانمندیها و جذابیتها اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان آذربایجان شرقی از اهداف رویداد ملی «ایران جان» است. مدیرکل صداوسيمای آذربایجان شرقی افزود: در این رویداد، شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی با تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت استان آذربایجان شرقی، روایتگر سرمایههای انسانی و طبیعی، چهرههای نامدار و ماندگار و نیز گمنام استان و ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی هستند.
وی با تأکید بر سرفصلهای ۲۲ گانه رویداد ملی «ایران جان» سازمان صداوسيما گفت: بررسی هویت تاریخی و دینی استان آذربایجان شرقی و هویت ملی شهر تبریز، حوزه صنعت و معدن، شهدای آذربایجان شرقی، مفاخر و مشاعر، منطقه آزاد ارس و نیز روایت اقتدار آذربایجان، محیط زیست و خانواده از جمله سرفصلهایی است که به آنها در این رویداد ملی پرداخته خواهد شد. مدیرکل صداوسيمای آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: این رویداد همچنین فرصتی برای پیگیری مطالبات مردمی و پرداختن به مشکلات و نارساییهای استان آذربایجان شرقی نیز خواهد بود.
نصیری با پرداختن به برنامهها و مستندهایی ویژه و نیز گزارشهای ویژهای که در این رابطه تولید شده است گفت: برای هر شهرستان استان، برنامهها و مستندهای ویژهای تدارک دیدهایم.
همچنین در این نشست، علیرضا کیخا معاون امور استانهای سازمان صداوسيما با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد ملی «ایران جان» گفت: خوشبختانه همه دستگاهها و ادارات استان آذربایجان شرقی، پای کار هستند تا انشاءالله این رویداد را به نحو احسن برگزار کنیم. کیخا افزود: در رویدادهای قبلی «ایران جان» رضایتمندی مخاطبان بسیار بالا بوده است. معاون امور استانهای سازمان صداوسيما گفت:رویداد ملی «ایران جان» با تغییراتی در طراحی و برنامهریزی بهتر در نیمه دوم امسال در ۶ استان دیگر کشورمان برگزار خواهد شد.
گفتنی است، دهمین دوره رویداد ملی «ایران جان» رسانه ملی، با شعار «آذربایجان پرچمدار اتحاد ایران» از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در آذربایجان شرقی برگزار میشود.