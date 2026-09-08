کد خبر: ۳۳۷۵۹۷
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
ماجرای اجاره اکانت برای حمایت از ربع پهلوی به اعتراف یک وطنفروش!
روایت یکی از وطنفروشان متواری از کشور از سازوکار اکانتهای اجارهای و هشتگهای دیکتهشده، بار دیگر بحث درباره مهندسی افکار در فضای مجازی و ساختن موجهای مصنوعی را داغ کرده است؛ روایتی که خودش نیز مدعی است هزینه آن را با ریزش نزدیک به یک میلیون مخاطب پرداخته است.
علی کریمی که خودش مدتی جزو همین افراد اجارهای برای حمایت از پهلوی بوده و بهتازگی از آن کنار کشیده اخیرا گاهی از کارفرمای سابق خود نیز انتقاد میکند. او به تازگی گفته است: «بودجههای دریافتی صرف ساخت و اجاره اکانت برای حمایت از رضا پهلوی میشود.» علی کریمی در بخش دیگری از متن خود در فضای مجازی نوشته است هشتگها و سوژههای تخریبی در یک ساعت مشخص به آنها دیکته میشده و از آنها خواسته میشده با ایجاد موجی مصنوعی از خشم یا تحسین، فضای مجازی را تحت تأثیر قرار دهند.