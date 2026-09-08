روایتهایی از رهبر شهید انقلاب در ایتالیا منتشر شد
کتاب «انقلابی خندان» شامل روایتهایی از زندگی و زمانه رهبر شهید امام خامنهای، با ترجمه نیکولا دیکولا به زبان ایتالیایی منتشر شد و از اول سپتامبر در کتابفروشیها و درگاههای فروش ایتالیا قرار گرفته است.
این اثر با مقدمه محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، از سوی انتشارات مشترک گرین پالم و ماریو پاسکاله منتشر شده و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا به مخاطبان عرضه شده است. بخش اصلی کتاب به پیامهایی اختصاص دارد که شخصیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی و اجتماعی و همچنین شهروندان ایتالیایی در دفتر یادبود گشایشیافته از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا به مناسبت شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و شماری از مردم ایران نوشتهاند. در این پیامها، نویسندگان ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، از مفاهیمی همچون عدالت، کرامت انسانی و صلح سخن گفتهاند. کتاب «انقلابی خندان» این پیامها را بهعنوان روایتی از همدلی و ارتباط فرهنگی میان ایران و ایتالیا گردآوری کرده است.