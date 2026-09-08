ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف
سفر دو روزه معاون اول رئیسجمهور به قم و دیدار با علما و مراجع عظام تقلید با محوریت توصیههای صریح علما درباره کنترل قیمتها، ضرورت صداقت با مردم و لزوم توجه جدی به معیشت اقشار آسیبپذیر همراه شد.
سفر دو روزه محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور به شهر مقدس قم و دیدار با مراجع عظام تقلید نظیر آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی و آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی و همچنین علمای برجسته حوزه علمیه و اعضای شورای عالی جامعه مدرسین، به فرصتی مهم برای انتقال صریح دغدغههای اقتصادی و فرهنگی جامعه به بدنه اجرائی کشور تبدیل شد. این سفر که با هدف تقویت پیوند میان دولت و نهاد مرجعیت، بهرهگیری از رهنمودهای فقها در پیشبرد امور جاری و ارائه گزارش از اقدامات اجرائی انجام شد، دیدارهای فشرده و گفتوگوهای مهمی را به همراه داشت.
در طول این ملاقاتها با مراجع عظام تقلید و علمای حوزه، مسائل کلیدی کشور از جمله تلاطمهای بازار، تورم افسارگسیخته، وضعیت ناهنجاریهای فرهنگی، چالشهای صنعت خودرو و سوخت، و از همه مهمتر ضرورت توجه جدی و فوریتدار به معیشت اقشار آسیبپذیر، محور اصلی گفتوگوها و رهنمودهای مراجع و علمای حوزه قرار
گرفت.
دیدار با مراجع عظام تقلید
و تأکید بر حکمرانی بر مدار عدالت
برنامه دیدارهای معاون اول رئیسجمهور در قم با حضور در بیت مراجع عظام تقلید پیگیری شد. عارف در دیدار با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی و آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، گزارشی از تلاشهای دولت برای پیشبرد امور و اصلاح وضعیت موجود ارائه داد و مراجع عظام تقلید نیز پس از استماع گزارشها، رهنمودها و توصیههای لازم را ارائه کردند.
این دیدارها با مراجع عظام تقلید گویای اهمیت ارتباط مستمر و مستحکم دولت با روحانیت و مراجع تقلید در راستای تحقق حکمرانی دینی، بسط عدالت و تکامل در مدیریت اجرائی است تا تصمیمات کلیدی کشور با تکیه بر نظرات شرعی و تجارب ارزشمند بزرگان دین اتخاذ شود.
مسئولان زندگی خود را با فقرا بسنجند
بخش عمدهای از توصیههای ارائه شده در جریان دیدار با علمای حوزه علمیه قم، بر وضعیت اقتصادی تودههای کمدرآمد جامعه و آثار شوکهای قیمتی تمرکز داشت. آیتالله کریمی جهرمی در دیدار معاون اول رئیسجمهور، با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی مسئولان، توجه جدی به معیشت اقشار ضعیف، تقویت همدلی و مبارزه قاطع با فساد و قاچاق را از ضرورتهای تخلفناپذیر امروز کشور دانست. وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) درباره وظیفه حاکمان در هماهنگسازی سطح زندگی خود با ضعیفترین طبقات جامعه، خاطرنشان کرد: فقر و تنگدستی میتواند آسایش فکری و روانی مردم را برهم زند و تلاطمهای جامعه را افزایش دهد. مسئولان و پیشوایان نباید به دنبال اسم، رسم، جاه و تبلیغات باشند، بلکه باید خود را در ردیف تودههای ضعیف قرار دهند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با روایت مشاهدههای عینی خود از مشکلات مردم در بیمارستانهای دولتی و عدم توانایی برخی خانوادهها در تأمین حداقلهای زندگی فرزندانشان، ابراز داشت: این نمونهها نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و زنگ خطری جدی است که نشان میدهد تا دیر نشده باید برای قاطبه جامعه فکری اساسی کرد.
هشدار نسبت به شوکهای قیمتی و گرانیهای ناگهانی
تأثیر تصمیمات اقتصادی بر روان جامعه، موضوع دیگری بود که در طول این دیدارهای دو روزه مورد تأکید قرار گرفت. آیتالله کریمی جهرمی با اشاره به نگرانیهای عمومی درباره تغییرات قیمتی، تصریح کرد: تغییرات و افزایش ناگهانی قیمتها، نظیر بنزین یا سایر اقلام معیشتی، اضطراب شدیدی در جان جامعه ایجاد میکند.
همچنین در نشست معاون اول رئیسجمهور با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیتالله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین، با اشاره به ایستادگی و همراهی مداوم مردم در برابر فشارها و محاصره اقتصادی دشمنان، خواستار تدبیر جدی دولت برای مهار گرانی شد.
نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری با نقد عملکرد صنعت خودروسازی در مواجهه با تورم، گفت: جای تعجب است که در بحبوحه بحثهای مربوط به بنزین، خودروسازان بدون ارتقای کیفیت، اقدام به افزایش قیمت میکنند. چرا هر بار صحبت از اصلاح صنعت خودرو میشود، در عمل شاهد گرانی مجدد و بیتغییری در کیفیت هستیم؟ دولت باید تمهیداتی بیندیشد که بار جدیدی بر دوش مردم گذارده نشود و رفتارهای اقتصادی موجب سوءاستفاده دشمنان نگردد.
صداقت با مردم؛ ملاک حکمرانی شایسته
یکی از محورهای برجسته مطرحشده در این سفر، لزوم برخورد صادقانه و بدون واسطه مسئولان با تودههای جامعه بود. آیتالله کریمی جهرمی با تمجید از صراحت رئیسجمهور در بیان مشکلات کشور، تاکید کرد: مسئولان باید شجاعت صداقت و صراحت با مردم را داشته باشند. گفتن واقعیتها و تبیین سختیها هیچگاه از مقام انسان نمیکاهد، بلکه اعتمادسازی کرده و جایگاه مسئولان را نزد مردم ارتقا میدهد. باید صریحاً درباره مشکلات و تلاشهای صورتگرفته با جامعه سخن گفت و به آنان اطمینان داد که فراموش نشدهاند.
وی همچنین بر لزوم همفکری با صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بیغرض تأکید کرد و افزود: هیچ فرد یا گروهی به تنهائی قادر به حل همه مسائل نیست. باید از تمام ظرفیتهای فکری کشور برای گرهگشایی از مشکلات بهره برد و از تخریبهای جناحی و اختلافات بیحاصل که مانع پیشرفت کارهاست، پرهیز نمود.
مبارزه با اشرافیگری، تشریفات زائد
و فساد اقتصادی
در بخش دیگری از رهنمودهای ارائه شده به معاون اول رئیسجمهور، موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی و اصلاح ساختارهای هزینهای دستگاهها مطرح شد. آیتالله کریمی جهرمی با تاکید بر اینکه عدهای با سوءاستفاده، بیتالمال و داراییهای ملی را تاراج میکنند، خواستار برخورد قاطع و محرومیت دائمی آنان از فعالیتهای اقتصادی شد.
وی همچنین مسئولان اجرائی و جامعه روحانیت را به پرهیز از اشرافیگری و هزینههای تجملاتی فراخواند و اظهار داشت: هزینههای زائد و بیمورد برای مراسمها و رونماییهای مجلل باید تعطیل شود. سرمایههایی که صرف اینگونه تشریفات میشود، باید مستقیماً حذف شده و منابع آن به نفع فقرا و نیازمندان جامعه هدایت گردد. تواضع در برابر طبقات ضعیف، سیره علمای بزرگ بوده و باید الگو قرار گیرد.
دغدغههای فرهنگی و پروژههای بر زمین مانده
در جریان نشست با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علاوهبر چالشهای معیشتی، موضوعات فرهنگی و عمرانی نیز بررسی شد. آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به هجمههای رسانهای دشمن برای آسیب زدن به هویت فرهنگی جامعه، از دولت خواست تا پیشگام مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی باشد و کار را از دستگاههای اجرائی آغاز کند. وی تأکید کرد که حوزه علمیه در صورت مشاهده اراده جدی، همراه و کمککار دولت در حوزه مسائل فرهنگی خواهد بود.
رئیس جامعه مدرسین همچنین به ضرورت تعیین تکلیف و راهاندازی فرودگاه قم به عنوان یکی از مطالبات مهم منطقهای اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل آن شد.
گزارش دولت از اقدامات اصلاحی
و قدردانی از همراهی مراجع
به گزارش رسا، در ابتدای این دیدارها معاون اول رئیسجمهور، با ابلاغ سلام رئیسجمهور، گزارشی جامع از برنامهریزیها، تلاشهای شبانهروزی دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم ارائه کرد.
عارف با قدردانی از حمایتهای معنوی و رهنمودهای هوشمندانه مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه قم، ارتباط مستمر میان دستگاه اجرائی و نهاد مرجعیت را از ارکان مهم موفقیت در حکمرانی دینی و تحقق عدالت دانست و بر پایداری این ارتباط برای اتخاذ تصمیمات کلیدی کشور تأکید کرد.