شکار زیر سطحی هوشمند آمریکا شاهکار تازه نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند خبر
داد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۱۲ اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: زیر دریایی هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست آمریکا در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به دام انداختند.
متن کامل این اعلامیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(صف/13)
به مردم مبعوث شده ایران عزیز؛
با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرنترین زیردریاییهای هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.
این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال 2025 میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.
گفتنی است این زیرسطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد».
زیردریایی DiveLD
شناور هوشمندی که سپاه در تنگه هرمز شکار کرد
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی پیش در اطلاعیهای از شکار و غنیمتگرفتن یک شناور زیرسطحی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد.
زیردریایی خودکار DiveLD محصول شرکت آمریکایی Anduril Industries است که نخستین نمونه آن در سال 2025 به یگان سامانههای زیرسطحی بدونسرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد. این سامانه حدود 5/8 متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریتهای طولانی در آبهای عمیق طراحی شده است.
DiveLD میتواند تا 10 روز زیر آب فعالیت کند و براساس مشخصات اعلامی سازنده، توان رسیدن به عمق 6000 متر را دارد. طراحی ماژولار و بخشهای تولیدشده با چاپ سهبعدی، امکان نصب سریع انواع حسگرها و محمولههای مأموریتی را فراهم میکند.
شناسایی و مراقبت زیرسطحی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف مین، بررسی کابلها و خطوط لوله دریایی، پشتیبانی از جنگ ضدزیردریایی و انتقال اطلاعات از مهمترین مأموریتهای احتمالی آن
است.
به گزارش تسنیم، نقطه قوت اصلی DiveLD، ترکیب خودمختاری، ماندگاری عملیاتی و قابلیت تغییر مأموریت محسوب میشود.