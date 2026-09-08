کد خبر: ۳۳۷۵۹۳
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
در نشست سه قوه مطرح شد
تأکید سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران
سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران در نشست سه قوه تاکید کردند.
نشست سران قوا روز سهشنبه (17 شهریورماه) به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با حضور رؤسای مجلس و قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه، آخرین تحولات کشور، منطقه و جهان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تعهد همگانی کارگزاران نظام به حفظ و تحکیم وحدت ملی و صیانت از تصویر مقتدرانه ایران تأکید شد.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضائیه نیز گزارشی از دستاوردهای سفر اخیر خود به هند ارائه کرد.