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کد خبر: ۳۳۷۵۹۳
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
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در نشست سه ‌قوه مطرح شد

تأکید سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران

 سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران در نشست سه ‌قوه تاکید کردند.
نشست سران قوا روز سه‌شنبه (17 شهریورماه) به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با حضور رؤسای مجلس و قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه، آخرین تحولات کشور، منطقه و جهان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تعهد همگانی کارگزاران نظام به حفظ و تحکیم وحدت ملی و صیانت از تصویر مقتدرانه ایران تأکید شد.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضائیه نیز گزارشی از دستاوردهای سفر اخیر خود به هند ارائه کرد.

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