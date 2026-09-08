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کد خبر: ۳۳۷۵۹۱
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
سرویس کیهان » اخبار
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شهادت فرمانده اهل سنت ‌بسیج پارود در حمله تروریستی راسک

در پی حمله تروریستی در راسک، فرمانده اهل سنت حوزه مقاومت بسیج پارود به شهادت رسید.
عبدالرئوف اسحاقی، فرمانده اهل سنت حوزه مقاومت بسیج پارود شهرستان راسک، در پی حمله تروریستی به شهادت رسید.
این فرمانده بسیجی روز سه‌شنبه (17 شهریورماه) در جریان این حمله تروریستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به جمع شهدای مدافع امنیت پیوست.
به گزارش تسنیم، شهید اسحاقی از نیروهای بسیجی منطقه بود که در مسیر خدمت و تأمین امنیت مردم، جان خود را فدا کرد.

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