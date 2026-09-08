پزشکیان: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه میدهیم
رئیسجمهور در پاسخ به اظهارنظر موهوم دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریست آمریکا، نوشت: جمهوری اسلامی ایران مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز سهشنبه (17 شهریورماه) در پاسخ به اظهارنظر موهوم رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتشافروزی دانسته است. اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.
باید در مدیریت مصرف انرژی همگان پایکار بیایند
همچنین در نشست تخصصی با حضور رئیسجمهور روز سه شنبه(17 شهریورماه) سند راهبردی ـ اجرائی مدیریت یکپارچه حاملهای انرژی در کلانشهر تهران با هدف بررسی وضعیت مصرف و عرضه انرژی و ارائه راهکارهای اجرائی برای بهینهسازی مصرف در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.
در این سند با رویکردی یکپارچه، وضعیت مصرف و مدیریت حاملهای اصلی انرژی شامل برق، آب، گاز و سوختهای حملونقل، بهویژه بنزین، در کلانشهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته و مجموعهای از برنامهها، طرحها و پروژههای اجرائی برای ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش شدت مصرف و مدیریت تقاضا ارائه شده است. در این نشست، محورهای مختلف سند از جمله اصلاح و ارتقای بهرهوری نیروگاهها، بهینهسازی موتورخانهها و تأسیسات حرارتی، اصلاح و نوسازی زیرساختهای حملونقل، توسعه برقیسازی ناوگان و جایگزینی موتورسیکلتهای برقی، برقیسازی و نوسازی اتوبوسها و تاکسیها، توسعه و گسترش حملونقل ریلی، ساماندهی و تجمیع مراکز توزیع و حملونقل کالا درونشهری و همچنین پروژههای فرهنگی، آموزشی و اقدامات تنظیمگرانه و ضوابطی، به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات شهردار تهران علیرضا زاکانی و مجموعه مدیریت شهری در تدوین این سند، بر آمادگی دولت برای حمایت از اجرای برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد و گفت: عزم و ارادهای که در شهرداری برای حل مسائل شکل گرفته، در مسیر خدمت به خدا و مردم است و هدف همه ما نیز همین است؛ بنابراین باید با سرعت و جدیت این مسیر را ادامه دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل سند راهبردی به برنامه عملیاتی و پروژههای قابل اجرا، اظهار داشت: بخشی از طرحها و پروژههای پیشبینیشده در این سند، به عنوان تکلیف و مأموریت مشخص به دستگاههای اجرائی و وزارتخانههای ذیربط ابلاغ خواهد شد تا اجرای آن با تقسیم کار روشن و مسئولیتپذیری دستگاهی دنبال شود.
پزشکیان استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی را یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی دانست و بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلب سرمایههای مردمی و بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط موجود در حوزه انرژی گفت: در شرایط فعلی باید تا حد امکان صرفهجویی و مدیریت مصرف را جدی بگیریم. با اجرای اقدامات کمهزینه و اصلاح الگوی مصرف میتوان بخش قابل توجهی از فشار موجود بر شبکههای انرژی را مدیریت کرد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای سریع برنامههای پیشبینیشده با هدف عبور مطمئن از دوره اوج مصرف زمستانی تأکید کرد و افزود: باید با اجرای این سند تلاش کنیم زمستان را بدون چالش و با کمترین فشار بر زیرساختهای انرژی پشت سر بگذاریم.
پزشکیان در بخش دیگری از این نشست از شهرداری تهران خواست زیرساختهای حملونقل عمومی را برای اجرای طرح «روز بدون خودرو» فراهم کند و گفت: اگر بتوانیم الگوی جابهجایی کارکنان ادارات و دستگاههای اجرائی را به گونهای سامان دهیم که سرویسهای حملونقل به صورت تجمیعی و سازمانیافته انجام شود، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی، شاهد کاهش ترافیک و آلایندگی هوا نیز خواهیم بود.
رئیسجمهور بر ضرورت زمانبندی و تنظیم خدمات حملونقل عمومی متناسب با الگوی اوج تردد کارکنان تأکید کرد و خواستار پیشبینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای توسعه و فعالیت پلتفرمهای حملونقل هوشمند و آنلاین در چارچوب سیاستهای مدیریت شهری شد.
وی همچنین استفاده از سوختهای جایگزین و کمآلاینده، از جمله توسعه استفاده از گاز طبیعی در ناوگان حملونقل، و تسریع در نوسازی ناوگان را از دیگر راهکارهای قابل بررسی برای کاهش مصرف بنزین و مدیریت تقاضای انرژی در بخش حملونقل عنوان کرد.
پزشکیان بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در قالب رویکردهای محلهمحوری و مسجدمحوری برای ساماندهی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی صرفاً یک موضوع فنی و دولتی نیست و برای موفقیت آن باید از ظرفیت مردم، نهادهای اجتماعی و ساختارهای محلی استفاده کرد.
رفتارهای ما در انتقال مفاهیم دینی
باید جاذبهآفرین باشد
همچنین پزشکیان روز سهشنبه (17 شهریورماه)در نشست با مدیران و معاونان حوزه علمیه جامعهالزهرا(س)، به عنوان بزرگترین حوزه علمیه بانوان در جهان تشیع، ضمن آگاهی از عملکرد، برنامهها، اقدامات و ظرفیتهای این مجموعه، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت حوزههای علمیه بانوان در عرصههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات شتابان و پرسرعت جهان امروز و تغییر مستمر متغیرها و جهتگیریهای اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی، تربیت انسانهای الگو و اثرگذار را نیازمند برخورداری از نگاهی جامع، آیندهنگر و متناسب با اقتضائات زمان دانست.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت گسترده حوزههای علمیه بانوان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تقویت بنیانهای اخلاقی و دینی جامعه، اظهار کرد: در بررسی ناهنجاریها و نارساییهای امروز جامعه، باید سهم و مسئولیت خود را نیز مورد توجه قرار دهیم چرا که مسجد، مدرسه و دانشگاه در اختیار ما بوده است، اما نتوانستهایم از این ظرفیتها برای انتقال صحیح و مؤثر مفاهیم و معارف دینی بهره بگیریم.
پزشکیان افزود: آنچه امروز در جامعه مشاهده میکنیم، تا حد زیادی برونداد نظام تربیتی ماست. در مقاطعی امکان برنامهریزی و مداخله تربیتی از دوران کودکی و نوجوانی وجود داشت، اما از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشد و اکنون با پیامدهایی مواجه هستیم که اصلاح آنها به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی مستمر و بلندمدت است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای سلبی، برخوردهای تند و رفتارهای سلیقهای در مواجهه با نسل جوان، خاطرنشان کرد: باید این پرسش را جدی بگیریم که آیا میتوان با دعوا و برخورد، باور و اعتقاد را به نسل جدید منتقل کرد؟ مسئله اساسی این است که چگونه باید با نسل جوان تعامل کنیم تا زمینه هدایت، اقناع و پذیرش آگاهانه فراهم شود؛ موضوعی که نیازمند بحث، گفتوگو و طراحی رویکردهای جدید است.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در قبال مقوله آموزش و تربیت،گفت: در این دولت بخش قابل توجهی از زمان، انرژی و ظرفیت مدیریتی به موضوع آموزش اختصاص یافته است. ساخت مدرسه صرفاً یک بهانه و بخشی از مسیر است و هدف اصلی، ایجاد تحول و تغییر در روشهای آموزشی و تربیتی است.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی، افزود: باید نظام آموزشی به گونهای باشد که فرزندان ما در کنار کسب دانش، مهارت کار تیمی، حل مسئله، تفکر پویا و توانایی تحلیل مسائل را نیز فرا بگیرند.
وی تصریح کرد: تصور اینکه صرفاً سخن بگوییم، دستور بدهیم و انتظار داشته باشیم نسل جدید بدون پرسش و اقناع از ما تبعیت کند، دیگر امکانپذیر نیست. متأسفانه با وجود ظرفیتهای عظیم تربیتی در آموزههای دینی، گاهی رفتارهای ما به جای ایجاد جاذبه، دافعه ایجاد کرده است و باید در این زمینه بازنگری جدی صورت
گیرد. رئیسجمهور یکی از زمینههای مهم نقشآفرینی جامعهالزهرا(س) و حوزههای علمیه را مشارکت در تحول نظام تربیتی و آموزشی عنوان کرد و گفت: تحول در آموزش معلمان و ارتقای توانمندی آنان برای شیوه آموزش و نحوه تعامل با دانشآموزان نیز در دستور کار دولت قرار دارد و معتقدیم برخی معلمان نیازمند آموزشهای جدید هستند که حوزههای علمیه بانوان میتوانند در این زمینه نقش مؤثر و سازندهای ایفا کنند.