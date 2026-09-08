آمریکا و رژیم صهیونیستی اساسنامه آژانس اتمی و قواعد ایمنی هستهای را بمباران کردند
جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان کشورمان تأکید کرد: متجاوزان با این حملات، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و قواعد بنیادین ایمنی هستهای را بمباران کردند.
هیئت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه(16 شهریورماه) در بیانیهای ذیل دستور کار «ایمنی هستهای و پرتوی» در نشست فصلی شورای حکام در وین، با اشاره به تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تصریح کرد: «آنها با هم، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قواعد بنیادین ایمنی هستهای را بمباران کردند.»
در این بیانیه با یادآوری نگرانی کنفرانس عمومی آژانس در قطعنامه ۴۴۴ درباره پیامدهای حمله به تأسیسات هستهای برای ایمنی پرتوی آمده است: «این امر نشان میدهد که تجاوزهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران تا چه اندازه غیرمسئولانه بوده است.»
هیئت کشورمان با هشدار درباره پیامدهای این اقدامات تأکید کرد: «عادیسازی چنین حملات غیرقانونی، کمترین پیامد نامطلوب این تجاوزها خواهد بود. امروز ایران هدف است، فردا ممکن است کشور دیگری باشد. هوشیار و آماده باشید. به بینظمی نوین جهانی خوش آمدید.»
جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این بیانیه خواستار رفع تحریمها و محدودیتهای یکجانبهای شد که مانع همکاریهای بینالمللی در زمینه ایمنی هستهای میشوند.
در این بیانیه آمده است: «تحقق اهداف ایمنی هستهای، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به همکاری بینالمللی و همچنین دسترسی به دانش فنی و زیرساختهای لازم وابسته است. بنابراین، آژانس باید از دسترسی بدون تبعیض تمامی اعضا به مواد، تجهیزات و فناوری مورد نیاز حمایت کند.»
هیئت ایرانی افزود: «اعمال تحریمها و محدودیتهای یکجانبه مانع چنین همکاریهایی میشود و با اهداف آژانس مغایرت دارد. این اقدامات، مردم و محیط زیست کشورهای هدف را در برابر رویدادها و حوادث هستهای یا پرتوی آسیبپذیرتر میکند.»
در ادامه تأکید شده است که این موضوع بهویژه هنگام مواجهه تأسیسات هستهای با خطرات فزاینده، از جمله درگیریهای مسلحانه، اهمیت مییابد و شورای حکام باید خواستار رفع تمامی این تحریمها و محدودیتها شود.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به مسئولیت هر کشور در قبال ایمنی هستهای، یادآور شد که ایمنی و امنیت هستهای از نظر ماهیت، مبانی حقوقی و اهداف متمایز هستند و آژانس باید این اصل را در تمامی فعالیتهای خود رعایت کند.
هیئت کشورمان با تأکید بر استحکام و تابآوری مرکز نظام ایمنی هستهای ایران، تصریح کرد: «در جریان تجاوزهای گسترده و بیسابقه اخیر علیه تأسیسات هستهای کشورمان، زیرساخت ایمنی هستهای و چارچوب نظارتی ایران، تحت نظارت این مرکز و همراه با توانمندیهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری، همچنان بهطور مؤثر به فعالیت خود ادامه داد.»
در پایان این بیانیه، ایران در پاسخ به نگرانی مطرحشده در یکی از بیانیهها درباره ایمنی نیروگاه هستهای بوشهر، تأکید کرد که این نیروگاه از تمامی استانداردهای ایمنی برخوردار
است.
به گزارش ایرنا، هیئت جمهوری اسلامی ایران افزود: «برای رفع هرگونه نگرانی احتمالی و نشان دادن شفافیت درخواستشده، بار دیگر از تمامی کشورهای ساحلی خلیجفارس دعوت میکنیم از نیروگاه هستهای بوشهر بازدید کنند تا در جریان وضعیت ایمنی آن قرار گیرند.»