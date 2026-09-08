نشریه آمریکایی «فارن افرز» در تحلیلی با اذعان به ناکامی چندین سال فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران نوشت آمریکا تاکنون نتوانسته با قطع شریان‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادار کند.

نشریه آمریکایی فارن افرز در تحلیلی با عنوان «چرا آمریکا نمی‌تواند ایران را خفه کند» به بررسی عواملی پرداخت که به گفته این نشریه، موجب شده اقتصاد ایران در برابر سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی آمریکا همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

نویسنده این گزارش با اشاره به اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تلاش واشنگتن برای قطع تمامی شریان‌های اقتصادی ایران، یادآور شد که این ادعاها پیش از این نیز با عناوینی همچون «فشار حداکثری» و «قوی‌ترین تحریم‌های تاریخ» مطرح شده بود، اما ایران طی نزدیک به یک دهه توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند.

این گزارش تصریح می‌کند که تحریم‌های آمریکا بدون تردید هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند با این حال، اقتصاد این کشور برخلاف برخی کشورهای تحریم‌شده دیگر، دچار فروپاشی نشده است.

به نوشته فارن افرز، ایران طی سال‌های تحریم با استفاده از روش‌های ابتکاری از جمله توسعه صنایع غیرنفتی توانسته بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کند. از طرفی با توجه به این روش‌ها محصولات ایرانی در برخی بازارهای منطقه‌ای رقابتی‌تر

شده‌اند.

فارن افرز همچنین تأکید می‌کند که وخامت شاخص‌های اقتصادی الزاماً به معنای فروپاشی اقتصاد یا ناتوانی ایران در ادامه جنگ نیست.

به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد ایران از نگاه نویسنده، ذخایر گسترده کالا و مواد اولیه در شرکت‌های ایرانی است. شرکت‌ها طی دو دهه تحریم به نگهداری موجودی‌های بزرگ عادت کرده‌اند و همین ذخایر به آنها اجازه داده است در شرایط جنگ و اختلال در زنجیره تأمین، همچنان به فعالیت ادامه دهند.

این گزارش همچنین می‌نویسد ایران در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات داشته و انتظار می‌رود مجموع واردات سالانه به حدود ۴۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که اگرچه بسیار کمتر از سال‌های گذشته است، اما همچنان امکان تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

در جمع‌بندی، فارن افرز به یک نتیجه قابل توجه می‌رسد و آن این که تحریم‌های آمریکا الزاماً نمی‌تواند اقتصاد ایران را خفه کند.