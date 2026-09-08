رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ارتش تروریستی آمریکا که مدرسه و عروسی را هدف قرار می‌دهد، ابرقدرت نیست بلکه جنایتکار و کودک‌کش است و امروز همه دنیا این واقعیت را می‌بینند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز سه‌شنبه

(17 شهریورماه) در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج اساتید با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل و تغییر رویکرد آمریکا در سال‌های اخیر اظهار کرد: در آستانه ۲۵۰ سالگی عمر آمریکا، تحولی جدی در نظم جهانی در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: برآورد آمریکایی‌ها در ابتدا این بود که در ۲۵۰ سالگی، جشن کدخدایی آمریکا بر دهکده ارتباطات جهانی را برگزار کنند، اما از سال ۲۰۲۰ به بعد تحولات به گونه‌ای پیش رفت که آمریکایی‌ها، با وجود قرار دادن جنگ ترکیبی در دستور کار خود، مجبور شدند به سمت جنگ نظامی حرکت کنند.

طائب با اشاره به روی کار آمدن دونالد ترامپ گفت: ترامپ در ابتدا عملکرد دولت‌های گذشته آمریکا را محکوم می‌کرد، اما در نهایت خود نیز در همان مسیری قرار گرفت که می‌خواهد سرنوشت قرن بیست‌ویکم را با جنگ رقم بزند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها طی سال‌های گذشته با توسعه علمی، به دنبال آن بودند که انحصار علم را در اختیار خود بگیرند و سایر کشورهای جهان را از نظر علمی به آمریکا و غرب وابسته کنند و تولید ثروت جهانی را نیز بر پایه این برتری علمی در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی در دستیابی به بخش‌هایی از این هدف موفق شدند، تصریح کرد: سؤال اینجاست که چه اتفاقی افتاد که نتوانستند صبر کنند و مجبور شدند راهبرد خود را تغییر دهند و به سمت جنگ نظامی بروند تا با اتکا به قدرت و زور، مسائل خود را در جهان حل کنند.

چرخش راهبرد واشنگتن

از جنگ ترکیبی به جنگ نظامی

طائب گفت: تحولات داخلی آمریکا و دوگانگی‌هایی که در این کشور شکل گرفت، آنها را مجبور کرد راهبرد خود را تغییر دهند و از ابزارهای نظامی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنها در این منطقه تمام ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را به کار انداختند، منابع مالی در اختیار آن قرار دادند و قوی‌ترین تسلیحات را وارد منطقه کردند. روزانه ده‌ها فروند هواپیمای ترابری، بمب، موشک و تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی منتقل شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: اگر در دوره جنگ اول، آمریکایی‌ها مجبور بودند طی هشت سال حدود دو سوم ارتش خود را در منطقه به چرخش درآورند، امروز شاهد هستیم که بخش عمده توان عملیاتی و نیروهای ویژه آمریکا وارد منطقه شده‌اند.

طائب با بیان اینکه «ابهت ارتش آمریکا در این جنگ شکسته شد»، گفت: ارتشی که مدارس و بیمارستان‌ها را هدف قرار می‌دهد و دست به جنایت علیه کودکان می‌زند، امروز در برابر چشم جهانیان قرار گرفته است و مردم دنیا عملکرد آن را مشاهده می‌کنند.

وی ادامه داد: همه دنیا دیدند ارتش چند تریلیون دلاری آمریکا، با بودجه نظامی سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار، چگونه در برابر یک نیروی مسلح که بودجه دفاعی آن قابل مقایسه با آمریکا نیست، با چالش مواجه شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح این پرسش که دلیل تداوم جنگ از سوی آمریکا چیست، اظهار کرد: اگر ادعا می‌کنید نیروی دریایی و نیروی هوائی طرف مقابل را هدف قرار داده‌اید و بخش قابل توجهی از توان نیروهای مسلح آن را از بین برده‌اید، چرا جنگ همچنان ادامه دارد؟ چرا همچنان برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز در حال جنگ هستید؟

طائب افزود: مدیریت این صحنه باید به مردم آمریکا پاسخ بدهد که چرا با وجود هزینه‌های سنگین، همچنان درگیر جنگ است.

وی گفت: نظرسنجی‌های انجام‌شده در آمریکا را بررسی کنید؛ بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا معتقدند جنگ با ایران برای کشورشان هیچ دستاورد و ارزشی نداشته است.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: ارتشی که مدرسه و عروسی را هدف قرار می‌دهد، ارتش ابرقدرت نیست؛ بلکه ارتشی جنایتکار و کودک‌کش است و امروز همه دنیا این واقعیت را می‌بینند.

دانشگاه و صنعت؛ پیشران شکل‌گیری قدرت دفاعی ایران

حجت‌الاسلام طائب، با اشاره به نقش دانشگاه در شکل‌گیری قدرت دفاعی کشور اظهار کرد: قدرت دفاعی کشور با دانشگاه پیوند خورد و دانشگاه به صنعت دفاعی متصل شد و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، موشک بومی طراحی شد، پهپاد بومی به وجود آمد و صنایع زمینی توسعه پیدا کرد.

وی افزود: در حوزه دریایی نیز شناورهایی طراحی و ساخته شد که همچنان معادلات و محاسبات دشمن را برهم می‌زند. ناو هواپیمابر آمریکایی هنگامی که وارد منطقه می‌شود، مجبور است فاصله خود را حفظ کند و از دسترس خارج شود و حتی در زمان عبور نیز باید با بالاترین سرعت حرکت کند تا در معرض هدف قرار گرفتن قرار نگیرد.

طائب با تأکید بر اینکه این دستاوردها نتیجه پیوند دانشگاه با صنایع مختلف دفاعی است، گفت: این اتفاق به واسطه پیوند دانشگاه با صنعت هوایی، صنعت دریایی و صنایع دفاعی مورد نیاز در حوزه دفاع زمینی شکل گرفت. اگر امروز موشک نقطه‌زن، پهپاد و شناور دفاعی داریم، نتیجه تقویت پیوند میان دانشگاه، استاد دانشگاه و صنعت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: نتیجه این مسیر، شکل‌گیری یک شکست و یک تاب‌آوری در برابر تاب‌آوری بود؛ یعنی در برابر مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران، آمریکایی‌ها در عرصه نظامی و رژیم صهیونیستی در این میدان با واقعیت‌های جدیدی مواجه شدند.

ضرورت تبدیل دانشگاه

به جبهه پیشرفت و تولید علم

وی با اشاره به نقش دانشگاه در شرایط جدید کشور اظهار کرد: امروز دانشگاه باید به یک جبهه تبدیل شود؛ جبهه‌ای که همه حول یک محور، یعنی دفاع از وطن، با یکدیگر اشتراک داشته باشند.

طائب افزود: بسیج اساتید به فرمان رهبر انقلاب، باید در دانشگاه چنین نقشی را ایفا کند. هر استاد باید یک بسیجی باشد، هر دانشجو یک بسیجی و هر کارمند دانشگاه نیز باید در این جبهه نقش خود را ایفا کند. این ساختار باید در دانشگاه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه تغییر در بسیج اساتید باید متناسب با شرایط جدید کشور باشد، گفت: تحول در بسیج اساتید باید به معنای تحول در روش‌ها و اهداف برای دوره پس از پیروزی باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: باید به فضل الهی، بسیج اساتید به عنوان پیشرو در پیشرفت کشور وارد میدان شود و در دانشگاه، با تعامل با دستگاه‌های مختلف و مدیریت کشور، مسیر پیشرفت علمی در عرصه‌های مختلف را سامان دهد.

طائب ادامه داد: در این مسیر همه باید نقش داشته باشیم. ما در دوران جنگ توانستیم با مقاومت ملی، نظام و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنیم و هویت ایرانی در جهان اوج گرفت، اما اکنون باید کارآمدی نظام را شکل دهیم و شتاب ببخشیم.

وی تصریح کرد: لازمه این کار، پیشرفت در عرصه علمی و ارتقای قواعد حکمرانی است و دانشگاه نیز باید متناسب با این عصر و شرایط جدید، مسیر پیشرفت را دنبال کند.

طائب گفت: در دوره جدید باید با همت و تلاش، ورودمان به دانشگاه همراه با جشن پیروزی در برابر استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد و فضای دانشگاه نیز با سرعت به سمت تولید علم، تربیت عالم و تولید امنیت حرکت کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره نقش دانشگاه اظهار کرد: ایشان بر تربیت عالم، تولید علم و جهت‌گیری تأکید کرده‌اند و تربیت عالم و تولید علم باید در جهت انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با حضور و همراهی برادر عزیزمان و با کمک همه استادان و دانشگاهیان، بتوانیم این مسیر را با قوت بیشتری ادامه دهیم.