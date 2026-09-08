کشورهای اسلامی به نقض حاکمیت ایران واکنش مسئولانه نشان دهند

وزیر امور خارجه بر ضرورت واکنش مسئولانه کشورهای اسلامی به تجاوز تروریستی آمریکایی - صهیونیستی به ایران تأکید کرد.

سید عباس عراقچی، وزیر

امور خارجه جمهوری، روز دوشنبه (16 شهریورماه) در یک تماس تلفنی با «اسماعیل ولد الشیخ احمد» دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک انتخاب اسماعیل ولد الشیخ احمد به دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی و آرزوی توفیق برای وی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد دبیرکل جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان، در مسیر تحکیم وحدت و هماهنگی کشورهای اسلامی در مواجهه با تحولات و چالش‌های جهان اسلام ایفای نقش کند. عراقچی در این تماس، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در جریان آخرین تحولات منطقه‌ای متعاقب تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قرار داد و بر ضرورت واکنش مسئولانه کشورهای اسلامی به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با توسل به زور و تجاوز تأکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به شرایط خطیر و چالش‌های فراروی جهان اسلام، به ویژه تداوم تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، بر ضرورت حمایت قاطع از حقوق ملت‌های فلسطین و لبنان و اتخاذ مواضع متحد و مؤثر کشورهای اسلامی در قبال این تحولات تأکید کرد.

وی همچنین ضمن دعوت از دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد این سفر در نخستین فرصت مقتضی انجام شود.

ضرورت بازگشت آمریکا به تعهداتش در گفت‌وگو با همتای ژاپنی

همچنین عراقچی و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، روز سه‌شنبه(17 شهریورماه) در گفت‌وگویی تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقض تأسف‌بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و تصریح کرد؛ «راه‌حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد.» عراقچی همچنین با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، از پیشرفت قابل توجه گفت‌وگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.

وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه و کشورهای ذی‌نفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرد. وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین درخصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و کنسولی توافق کردند.