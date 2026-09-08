لیلی و فرهاد!(گفت و شنود)

گفت: آقای تقی آزاد ارمکی که پای یک بیانیه ضد‌انقلابی وطن‌فروشانه را امضاء کرده بود، اخیراً مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران شده است!

گفتم: بیانیه چی بود؟!

گفت: در آن بیانیه آمده بود که با توجه به تحولات جهانی باید در ساختار جمهوری اسلامی تغییرات بنیادین صورت بپذیرد!

گفتم: در حالی که ایران بر دو قدرت اتمی و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن پیروز شده است، پیشنهاد تغییرات بنیادین فقط می‌تواند آرزوهای برباد رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحقق ببخشد. آنها هم با شعار تغییر نظام -Regime change- به ایران حمله کرده بودند و شکست خوردند.

گفت: وزارت علوم چرا به جای عزل و اخراج او، پست مدیر گروه جامعه‌شناسی را به وی داده است؟!

گفتم: ‌ای عوام! این هم یکی دیگر از مفاهیم «‌وفاق‌» است! یعنی به آدم‌های زاویه‌‌دار و ضدانقلاب، به جای اخراج، پست بالاتر بدهی!

گفت: چرا به جای این همه تلاش و تقلائی که برای بازگرداندن زاویه‌دارهای اخراجی انجام می‌دهند، یک کمی هم به فکر مقابله با مشکلات گرانی و اقتصادی مردم نیستند؟! مثل این‌که راهکارها را قاطی کرده‌اند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می‌گفت؛ لیلی من کجاست که ببیند فرهاد از غم هجرانش داره دق می‌کنه؟! گفتند؛ تا آنجا که ما می‌دونیم، فرهاد بود که عاشق شیرین شده بود و اون مجنون بود که دنبال لیلی افتاده بود. قبل از شکست عشقی، یک کمی هم ادبیات بخون!