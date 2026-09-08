* خداوند بر درجات امام راحل بیفزاید که در تاریخ دوم فروردین ۱۳۶۸ فرمود: «امروز بیشتر از هر زمانی، کینه و دشمنی استکبار علیه اسلام ناب محمدی (صلی‌الله علیه‌وآله) برملا شده است... غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی‌تان- به خیال خام خودشان- بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست... همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید؛ که اگر آرام گذارید، لحظه‌ای آرام‌تان نمی‌گذارند.» با این بیان بر نیروهای مقتدر فرض است که با حمله تهاجمی خلیج‌فارس را به جهنم شیطان بزرگ و حامیانش تبدیل ‌نمایید.

سید موسی

* بیان ضعف، نقص و کمبود طبق فرمایش امام سید مجتبی خامنه‌ای، نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حلِّ مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیّه نیاز دارد، کمک بزرگی به اوست... بلی، هرگاه شنونده‌ این بیان‌های صادقانه تنها مردم و دلسوزان ما باشند، اِشکال تقلیل می‌یابد، اما دشمن چه؟ آیا او را مسرور نمی‌سازد؟!

شریفی

* ترامپ و معاونش ونس هردو اعلام کردند درحال مدیریت برای آشوب داخلی جدید در ایران هستند. نباید این پالس‌ها را دست‌کم گرفت. آمریکا جنگ باخته میدانی را می‌خواهد با آشوب داخلی جبران نماید.

کلانتری

* ترامپ کذاب و وزیر جنگ خبیثش، بالغ بر سی بار ادعا کرده‌اند که تمام یا

۹۵ درصد توان نظامی ایران را نابود کرده‌اند! سند هم ارائه می‌دهند؛ عقب کشیدن نیروها و مزدورانشان تا اردن و سرزمین‌های اشغالی و اقیانوس هند! از ترس موشک‌های جمهوری اسلامی را نابودی توان نظامی ایران تلقی می‌کنند!

کاظم‌نژاد

* واقعیت آن است که کارآمدی سلاح تحریم، همواره در گرو پذیرش هزینه‌های آن از سوی سایر بازیگران و ساختارهای اقتصاد جهانی است. اعتراف صریح یانکی‌ها مبنی بر اینکه اعمال فشار حداکثری و بی‌محابا بر ایران مستعد فروپاشی ساختار مالی جهانی است، پاشنه آشیل این راهبرد تهاجمی را نمایان می‌سازد.

افشردی

* فواز جرجیس، استاد مدرسه اقتصاد لندن می‌گوید؛ «ایران اجازه نمی‌دهد ترامپ از باتلاقی که داخل آن افتاده خلاص شود. او برخلاف عقل سلیم، اول حمله نظامی کرد و نتیجه نگرفت، بعد آن را تبدیل کرد به جنگ اقتصادی. اجماع کارشناسان این است که نتیجه نمی‌گیرد».

نیکونژاد

* ترامپ، محتاج توافق برای بازگشایی تنگه است، اما او با همه حماقتش بی‌محلی نشان می‌دهد. در مقابل، برخی در داخل طوری خود را تشنه توافق نشان می‌دهند که کاملاً قدرت چانه‌زنی و دیکته کردن مطالبات مشروع را از ملت پیروز ایران سلب می‌کند!

میرآقا‌زاده

* ژنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام می‌گوید؛ سرعت عمل ایران بسیار خارق‌العاده شده است. حمله به ۴ پایگاه ما در سه کشور مختلف تنها ۱۵ دقیقه پس از حملات ارتش آمریکا آغاز شد.

حمیدی

* اینکه دشمنان تصور کنند حکومت و اقتصاد ایران در مرحله فروپاشی است، فقط یک توهم است. مردم ایران هرگز اجازه نخواهند داد بیگانگان و رژیمی مانند اسرائیل برای آنها تعیین تکلیف کند. آنها هیچ شناختی از جامعه ایران ندارند با همین اشتباه محاسباتی به ایران حمله کرده و امروز گیر افتاده‌اند.

مجتهدی

* وقتی که پنتاگون تا اردن عقب‌نشینی می‌کند یعنی قطعیت باخت ترامپ در جنگ را نشان می‌دهد. حال ترامپ خودش را به در و دیوار بزند، چه کسی باور می‌کند؟

میرزایی

* ما در جنگ نظامی بر آمریکا پیروز شدیم، اما در عرصه اقتصادی به علت این‌که نسخه اقتصادی ما طراحی آمریکاست ضعف داریم!‍ مردم‌ باید به آگاهی عمومی برسند و حذف دلار و حفظ ارزش پول ملی را مطالبه کنند. قطعاً کسانی که دارای دلار هستند مخالف این مطالبه خواهند بود.

اقبالی

* دشمن برای متلاطم کردن اقتصاد کشور به روایت‌سازی‌های جعلی می‌پردازد که باید ملت بسیار هوشیار باشد و فریب این روایت‌های جعلی مثل؛ روایت‌سازی غلطی که دشمن صهیونیستی در رابطه با موفقیت نظامی در تپه علی‌الطاهر القاء می‌کند، و یا در فضای داخلی هم اخبار جعلی پیرامون؛ اعتراض چینی‌ها به ایران درخصوص بسته بودن تنگه هرمز و یا قطع تبادلات مالی با همسایگان، یا شایعات گسترده پیرامون کمبود کالاهای اساسی و... را نخورد.

عمرانی

* حماقت ترامپ فاسد، فرصت ساخت و آزمایش میدانی سامانه‌ها و تسلیحات جدیدی را برای ایران فراهم کرده که نقش آن در افزایش قدرت برای ایران قوی، بسیار بالاست که مقدمه شکست محاصره دریایی آمریکا را رقم خواهد زد. ان‌شاءالله.

فرجاد

* مراجع بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، وظیفه دارند مسببان جنایات حمله به عروسی‌ کوهستک را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. دستگاه قضائی نیز باید این جنایت را به جد پیگیری نماید.

محمدی قلعه

* به گفته آقای لاوروف، ۹۷ درصد تجارت بین‌المللی روسیه با ارزهایی مانند یوان چین و درهم امارات انجام می‌شود و کشورهای مختلف در حال ایجاد سازوکارهای جدید مالی برای کاهش وابستگی به دلار هستند. مسئولان دولتی ما هم باید با سرعت و بدون فوت وقت به این سمت حرکت کنند و کشور و ملت را از زیر یوغ دلار خارج و تا حدودی مشکلات اقتصادی سرو سامان بگیرد؟!

گَرکانی

* آقای روحانی، هر از گاهی به فضای سیاسی برمی‌گردد، به دوقطبی‌سازی‌های جعلی دامن می‌زند و از مردم، منافع ملی، معیشت عمومی، صلح و امنیت، و ضرورت دور کردن تهدید از سر کشور حرف می‌زند. این سخنان، چه نسبتی با عملکرد دولتی دارد که در پایان هشت سال مدیریت، و در نظرسنجی‌ها، حداقل‌ترین مقبولیت عمومی را داشت؟!

آقاجانی

*مدیران دستگاه‌های اجرائی باید متوجه باشند که تریبون‌ها، عرصه اعتراف به ناتوانی یا فرافکنی مشکلات به خارج نیست. بیان مطالبات و کمبودها نباید به سوخت موتور پروپاگاندای دشمن برای شرطی‌سازی اقتصاد و تضعیف موقعیت ایران در رویارویی با دشمن بدل شود.

شوکتی

* شهید مرتضی مطهری می‌فرماید: حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است که دشمن برای تصرف سرزمینی حتماً باید اول آن را بگیرد! مسئولان فرهنگی باید این سخن شهید مطهری را آویزه گوش خود کنند!

تمنایی

* مسئولان محترم! کشوری را که به اذعان اغلب تحلیلگران غربی، پیروز جنگ تحمیلی بوده، نباید کشته مُرده و معطل تفاهم‌نامه‌ای که دشمن پاره کرده، نشان داد و به ضعف کشاند.

غفاری

* توکل، بزرگ‌ترین ابزار مقابله با اضطراب و کلید دستیابی به آرامش قلبی است. هرگاه احساس کردیم بار مشکلات بر شانه‌هایمان سنگین شده، از حاشیه به مرکز بازگردیم و به خداوند پناه ببریم. معنی درست توکل به خدا هم این است که ما تمام توان و تدبیر خود را به کار بگیریم. پس از تلاش، برای رها شدن از اضطراب نتیجه کار را به خدا واگذار کنیم و بدانیم که مدیریت جهان در دست خدای رحمان است.

فیروزمند

* برخی گزارش‌ها از ریخت و پاش برخی مدیران پروازی حکایت دارد. مدیری ساکن تهران و مسئول در خوزستان بابت ترددش از منزل تا محل کارش حق مأموریت می‌گیرد و مجموع حقوق و حق مأموریت او سر به فلک می‌کشد! که باید جلوی این پرداخت‌های غیر‌متعارف و ناعادلانه گرفته شود.

نادری

* دولت محترم! باید دلایل سرعت گرفتن قیمت صعودی دلار را برای مردم تشریح کند. و تلاش مضاعفی برای جلوگیری و کُند کردن سرعت آن داشته باشد.

تلخابی

* علت همه گرانی‌ها نه جنگ است و نه تحریم، بلکه بخشی از آن برمی‌گردد به سیاست دارندگان ارز که قیمت آن را مشخص می‌کنند! چرا از سال ۹۷ تاکنون ۱۳۰میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؟!

زینتی

*حال که در قیمت‌گذاری بنزین، تغییراتی صورت گرفته است متأسفانه برخی شرکت‌های خودروساز بلافاصله اعلام کردند که قیمت خودروها افزایش می‌یابد! و به‌طور میانگین برخی از آنها 30 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دادند! هم دولت محترم و هم دستگاه قضا موظفند با عوامل مخل اقتصاد کشور برخورد جدی کنند.

سالاری