کشف فساد 1/2 میلیارد دلاری در ارتش اوکراین
روزنامه آمریکایی با انتشار گزارشی تکاندهنده، ابعاد تازهای از یک فساد سیستماتیک و میلیارد دلاری را در وزارت دفاع اوکراین افشا کرد.
در میانه یک جنگ خانمانسوز، گزارشهای محرمانه رسمی که در اختیار نیویورکتایمز قرار گرفته، از فساد و سوءمدیریت گسترده در تأمین تجهیزات نظامی این کشور خبر میدهد. براساس این اسناد، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بر اثر اتلاف منابع، قراردادهای ناکارآمد و فساد در سیستم تأمین تسلیحات اوکراین از بین رفته است. براساس این گزارش، هفت شرکت از میان ده پیمانکار بزرگ نظامی اوکراین، با وجود آنکه در پروندههای قضائی تحت تحقیق بودهاند یا در قراردادهای پیشین خود ناکام ماندهاند و یا مدیران آنها به اتهام فساد دستگیر شدهاند، همچنان موفق به دریافت قراردادهای جدید از سوی دولت شدهاند. به گزارش فارس به نقل از نیویورکتایمز، بازرسان همچنین ۱۸ شرکت را شناسایی کردهاند که علیرغم قصور در انجام تعهدات قبلی، موفق به انعقاد قراردادهای تازه شدهاند که شش مورد از این شرکتها هرگز حتی یک قرارداد را با موفقیت به پایان نرساندهاند.
هدررفت صدها میلیون دلار
جزئیات این گزارش حاکی از آن است که حدود ۱۲۶ میلیون دلار تنها بهدلیل رد کردن پیشنهادهای ارزانتر و انتخاب گزینههای گرانقیمتتر برای خرید سلاح، از دست رفته است. همچنین حداقل ۱۰۰ میلیون دلار از پیشپرداختهای یک قرارداد نظامی که به شکست انجامیده، همچنان در هالهای از ابهام و اختلاف باقی مانده است و سرنوشت آن مشخص نیست. به نوشته نیویورکتایمز، نکته قابلتوجه دیگر در این فساد گسترده این است که در برخی موارد، شرکتهایی موفق به دریافت قراردادهای تسلیحاتی شدهاند که حتی توانایی اثباتشدهای برای تولید سلاحهای موردنظر نداشته و یا مجوزهای لازم را در اختیار نداشتهاند. این مسئله نشاندهنده ضعف جدی در فرآیندهای نظارتی و ارزیابی پیمانکاران در وزارت دفاع اوکراین است. گزارش نیویورکتایمز در حالی منتشر میشود که کییف در ماههای اخیر با فشار فزایندهای برای شفافسازی هزینههای نظامی و مقابله با فساد روبهرو بوده است؛ موضوعی که میتواند بر ادامه حمایتهای مالی و تسلیحاتی غرب از اوکراین تأثیر منفی بگذارد.
تداوم حملات موشکی و پهپادی
از تحولات میدانی جنگ هم گزارشها نشان میدهد که اوکراین و روسیه به آتشبس سهروزه نیز چندان پایبند نبودهاند. دیروز رسانهها رسانهها از حمله پهپادی مرگبار اوکراین به منطقه «پرم» در بخش اروپایی روسیه خبر دادند. طبق گزارشها، پهپادهای اوکراینی شهر پرم روسیه را هدف قرار دادند و به محل یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت این کشور حمله کردند. در این حمله، یکی از پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان مسکونی برخورد کرد و یک نفر را کشت و چهار نفر را زخمی کرد. پرم تقریباً در ۱۶۰۰ کیلومتری مرز اوکراین قرار دارد. به گزارش فارس کانالهای اوکراینی ادعا کردند که پالایشگاه «لوک اویل»، در این حمله مورد اصابت قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه نیز صبح دیروز (دوشنبه)، گزارش داد نیروهای مسلح این کشور در جریان حملات گسترده یکشنبهشب یک فروند کشتی حامل تجهیزات نظامی-فنی برای ارتش اوکراین در بندر چرنومورسک این کشور را هدف قرار داده است. علاوهبر این، در بندر ایزمائیل یک مجتمع تولیدی-بارگیری که برای تخلیه محمولههای نظامی از کشتیها استفاده میشد، هدف قرار گرفت.