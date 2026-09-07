پیروزی راستهای افراطی اینبار در آلمان زنگهای خطر در اروپا به صدا درآمد
سرویس خارجی-
پیروزی بیسابقه حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات محلی ایالت «زاکسن-آنهالت»، آنهم پس از پیروزی راستهای افراطی در چند کشور دیگر اروپایی، زنگهای خطر را در این قاره به صدا در آورده است.
راستهای افراطی را در اروپا با ملیگرایی اقتصادی، مهاجرستیزی، ضدیت با ناتو، ضدیت با اتحادیه اروپا و جهانیشدن، اسلامستیزی، مخالفت با سیاستهای سبز و مخالفت با سلطه آمریکا بر اروپا میشناسند و طبیعتاً حاکمشدن چنین دیدگاهی بر پارلمان اروپا میتواند به تغییر در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اروپا منجر شود. درباره چرایی اقبال مردم به راستهای افراطی نیز گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد اما قاعده کلی همیشه این بوده است که این احزاب در شرایط بحرانی میتوانند اقبال عمومی را به سمت خود جلب کنند.
پیروزی بیسابقه حزب افراطی «آلترناتو برای آلمان» در انتخابات پارلمانی ایالت «زاکسن-آنهالت» نیز دوباره در اروپا زنگهای خطر را نسبت به قدرتیابی افراطیون به صدا درآورده است. به نوشته یورونیوز، حزب آلترناتو برای آلمان (AfD) یا با کسب ۴۳.۸ درصد آرا، بیش از دو برابر نتیجه پنج سال پیش خود در این ایالت ۲.۱ میلیون نفری رأی آورده است. این نتیجه شکست سنگینی برای حزب دموکرات مسیحی به رهبری «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان است؛ حزبی که تنها ۱۷.۲ درصد آرا و ۱۵ کرسی را به دست آورد و نیمی از حمایت خود را از دست داد. در این میان، سوسیالدموکراتها با ۹.۳ درصد، سبزها با ۸.۹ درصد و حزب چپ با ۸.۶ درصد آرا، هر کدام صاحب هشت کرسی شدند. براساس نتایج به دست آمده پیش از این هرگز هیچ ایالتی در آلمان تا این حد به راست افراطی رأی نداده بود.
رویترز درباره تبعات این پیروزی نوشته است: «مهمترین پیام این انتخابات برای اروپا این است که سیاست انزوای حزب آلترناتیو برای آلمان دیگر به سادگی قابل حفظ نیست.» این حزب با کسب ۳۹ کرسی از ۸۳ کرسی، تنها سه کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد. به همین دلیل اکنون مسئله اصلی فقط میزان آرای این حزب افراطی نیست، بلکه این است که آیا سایر احزاب حاضرند برای تشکیل دولت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به آن کمک کنند یا خیر. فریدریش مرتس بلافاصله همکاری با حزب را رد کرده، اما خود حزب دموکرات مسیحی آلمان اذعان کرده که نتیجه انتخابات ضربهای بسیار سنگین بوده است.
به گزارش یورونیوز، پیروزی این حزب واکنشهای کاملاً متضادی را نیز در قاره سبز برانگیخته است. در حالی که احزاب راستگرای اروپا این نتیجه را جشن گرفتهاند، لرزه بر تن احزاب حاکم افتاده و نخستوزیر لهستان آن را شديداً محکوم کرده است. در سطح بینالمللی نیز به نوشته یورونیوز، «بنژامن حداد»، وزیر امور اروپایی فرانسه، این پیروزی را «لحظهای خطیر برای اروپا» خواند و تأکید کرد: ناسیونالیسم و بیگانههراسی هرگز راهحل نخواهند بود و نباید از دفاع از ارزشهای دموکراتیک دست کشید. روزنامه لوفیگارو و خبرگزاری فرانسه هم نوشتهاند: پیروزی بیسابقه و تاریخی حزب «آلترناتیو برای آلمان» در ایالت زاکسن-آنهالت، موجی از ناآرامی و نگرانی را در میان جریانهای سنتی و میانهرو در اروپا، بهویژه در فرانسه، به راه انداخته است. تحولی سیاسی که از تغییر موازنه قدرت در قلب اروپا و تضعیف جایگاه احزاب میانهرو حکایت دارد.
فروپاشی سازمانیافته در فرانسه
همزمان با پیروزی راست افراطی در انتخابات آلمان در فرانسه هم براساس نتایج جدیدترین نظرسنجی صورتگرفته، «مارین لوپن»، نامزد حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) به احتمال زیاد رئیسجمهور بعدی فرانسه خواهد بود. به گزارش ایرنا، نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس-بیویای که در روزنامه لوپاریزین منتشر شده است، نشاندهنده شکاف عمیق میان افکار عمومی فرانسه و جریانهای سیاسی حاکم است. براساس این دادهها، «مارین لوپن»، نهتنها با فاصله زیاد از رقبای خود پیشتاز است، بلکه در شاخص «ایجاد نگرانی در افکار عمومی» نیز پایینترین میزان را در میان تمامی مدعیان به خود اختصاص داده است؛ امری که از تزلزل پایگاه سیاسی رقبای سنتی او حکایت دارد. دادههای این نظرسنجی، لرزه شدیدی را در بدنه جریانهای سیاسی فرانسه نمایان کرده است. طبق این آمار، ۶۰ درصد از پاسخدهندگان نسبت به نامزدی لوپن ابراز نگرانی کردهاند، اما نکته کلیدی اینجاست که همین میزان نگرانی برای تمامی رقبای وی بهمراتب بالاتر است. براساس این نظرسنجی در اردوگاه چپ نیز اوضاع مساعد نیست و نتایج و واکنشها حاکی از انزوای جناح چپ و فروپاشی وحدت است. پراکندگی نامزدها میان گلوکسمن، اولیویه فور و دیگران، منجر به تقسیم آرایی شده است که هیچکدام را به جایگاه تعیینکننده نمیرساند. حتی تلاشهای اخیر توندلیه برای ائتلافسازی، با تفرقه روبهروست. تحلیلگران این وضعیت را «فروپاشی سازمانیافته» در جناح چپ فرانسه توصیف میکنند.