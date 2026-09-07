موج فرار از «اسرائیل» به پزشکان رسید
همزمان با تشدید بحرانهای سیاسی و نظامی در سرزمینهای اشغالی، موجی از فرار پزشکان در این سرزمین اشغالشده در حال وقوع است.
مطالعات جدید در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد، موج فرار پزشکان بهویژه پزشکان متخصص از فلسطین اشغالی شتاب جدی گرفته و نسبت به 10 سال گذشته، 2 برابر شده است. بر این اساس، مطالعه جدید در دانشگاه تلآویو نشان میدهد دستکم یک هزار و 370 پزشک صهیونیست بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سرزمینهای اشغالی را ترک کردهاند. این رقم نسبت به ۷۰۵ پزشکی که بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ مهاجرت کردند، نزدیک به دو برابر شده است. براساس این مطالعه، ۴۱۶ پزشک در سال ۲۰۲۳، ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴ و برآورد اولیه ۴۱۹ نفر در سال ۲۰۲۵ سرزمینهای اشغالی را ترک کردهاند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی سیاستهای خود را بر جذب یهودیان از اقصینقاط جهان متمرکز کرده است اما در عمل بسیاری از افراد متخصص بهویژه پزشکان در حال فرار از این منطقه هستند.
یکی از محققان صهیونیست در اینباره میگوید: اقتصاددانان هشدار میدادند سیاستهای کابینه افراطی نتانیاهو منجر به خروج نیروهای متخصص خواهد شد. این روند از زمان تغییرات قضایی آغاز شد و حمله ۷ اکتبر، جنگ و نیز نابرابری اجتماعی باعث تشدید فرار نیروهای متخصص شده است. نکته مهم این است که بسیاری از پزشکانی که از سرزمینهای اشغالی فرار کردهاند از جمله پزشکان متخصص و فوقتخصص بودهاند که وظیفه تربیت پزشکان جدید را برعهده داشتهاند. این بدان معناست که بحران پزشکی بهزودی به معضلی جدی در کنار بحرانهای امنیتی در سرزمینهای اشغالی تبدیل خواهد شد. کارشناسان میگویند افزایش بیسابقه فرار پزشکان از سرزمینهای اشغالی، همزمان با تشدید بحرانهای سیاسی داخلی و ادامه سرکوب در کرانه باختری و غزه، نشاندهنده افول عمیق در ساختار اجتماعی و سیاسی رژیم صهیونیستی است.
عملیات استشهادی در کرانه باختری
همزمان با این بحران داخلی، مقاومت فلسطینیان در برابر صهیونیستها در کرانه باختری تداوم یافت. صبح دوشنبه، یک شهرکنشین صهیونیست در عملیات استشهادی در نزدیکی روستای «اوسرین» در جنوب نابلس بهشدت زخمی شد. منابع بیمارستانی اعلام کردند این شهرکنشین با شرایط وخیم در بیمارستان بستری شده است.
نظامیان اشغالگر صهیونیست اعلام کردند عامل فلسطینی این حمله در کرانه باختری شناسایی و به ضرب گلوله نظامیان به شهادت رسید. جنبش مقاومت فلسطینی حماس این عملیات استشهادی را مورد ستایش قرار داد. این عملیات استشهادی در حالی رخ میدهد که طی روزهای اخیر شهرکنشینان و نظامیان صهیونیست حملات به خانهها و اموال فلسطینیان در کرانه باختری را تشدید کرده بودند.