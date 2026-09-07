ناو اتمی و 5 هزار تنی کره شمالی با تهدیدهای «کیم» به آب انداخته شد
رهبر کره شمالی با رونمایی از ناوشکن 5 هزار تُنیِ این کشور بر تقویت زنجیره پاسخ هستهای به اقدامات خصمانه تأکید کرد.
به گزارش مهر به نقل از المیادین، کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، اعلام کرد: جدیدترین ناوشکن این کشور بخشی از سیستم واکنش هستهای خواهد بود و میتواند ضربات انتقامجویانه ویرانگری را انجام دهد. وی در جریان مراسم رونمایی از این ناوشکن جدید در شرق کرهشمالی تأکید کرد: استقرار آن در نزدیکی سواحل شرقی، پیامی آشکار برای دشمنان این کشور مخابره میکند. کیم تصریح کرد: «زمان آن رسیده حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کنیم.» خبرگزاری کرهشمالی گزارش داد ناوشکن «کانگ کون» با وزن ۵ هزار تن، دومین ناوشکن از این نوع در این کشور بهشمار میرود؛ سه ماه پیش نیز ناوشکن «چو هیون» در سواحل غربی کرهشمالی رونمایی شده بود. رهبر کرهشمالی همچنین تأکید کرد: روند ارتقای توان هستهای این کشور در بخش دریایی ادامه خواهد داشت.