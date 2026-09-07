درخواست بیروت از جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم لبنان

در حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به جنوب لبنان تاکنون ۱۷ نفر شهید و مجروح شدند؛ هم‌زمان با این نقض‌ آتش‌بس، وزیر لبنانی از آزادگان دنیا و جامعه بین‌المللی خواست تا برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل اقدام مؤثری انجام دهند.

به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، سازمان دفاع شهری در جنوب لبنان اعلام کرد: صبح دوشنبه رژیم صهیونیستی دوبار منطقه «کفررمان» را بمباران کرد که این حملات منجر به شهادت ۱۰ نفر و مجروح شدن ۷ نفر دیگر شد. در حمله هواییِ دوشنبه رژیم به یک خودرو امدادی در استان نبطیه در جنوب لبنان نیز دو نفر به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر زخمی شد. هم‎‌زمان، فادی مکی، وزیر امور توسعه اداری لبنان، به‌شدت از تداوم حملات رژیم به مناطق جنوبی لبنان انتقاد کرد و از آزادگان دنیا و جامعه بین‌المللی خواست در کنار مردم بایستند و برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل و نقض حاکمیت لبنان اقدام مؤثری انجام دهند.