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کد خبر: ۳۳۷۵۷۲
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
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درخواست بیروت از جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم لبنان

در حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به جنوب لبنان تاکنون ۱۷ نفر شهید و مجروح شدند؛ هم‌زمان با این نقض‌ آتش‌بس، وزیر لبنانی از آزادگان دنیا و جامعه بین‌المللی خواست تا برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل اقدام مؤثری انجام دهند.
به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، سازمان دفاع شهری در جنوب لبنان اعلام کرد: صبح دوشنبه رژیم صهیونیستی دوبار منطقه «کفررمان» را بمباران کرد که این حملات منجر به شهادت ۱۰ نفر و مجروح شدن ۷ نفر دیگر شد. در حمله هواییِ دوشنبه رژیم به یک خودرو امدادی در استان نبطیه در جنوب لبنان نیز دو نفر به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر زخمی شد. هم‎‌زمان، فادی مکی، وزیر امور توسعه اداری لبنان، به‌شدت از تداوم حملات رژیم به مناطق جنوبی لبنان انتقاد کرد و از آزادگان دنیا و جامعه بین‌المللی خواست در کنار مردم بایستند و برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل و نقض حاکمیت لبنان اقدام مؤثری انجام دهند.

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