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کد خبر: ۳۳۷۵۷۱
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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بنگلادش

تب دنگی و 117 مرگ

شیوع تب دنگی در بنگلادش با عبور شمار بستری‌شدگان از ۴۲ هزار نفر و ثبت ۱۱۷ مورد مرگ، وارد مرحله نگران‌کننده‌ای شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رویترز، شیوع تب دنگی در بنگلادش با عبور شمار بستری‌شدگان از ۴۲ هزار نفر و ثبت ۱۱۷ مورد مرگ، وارد مرحله نگران‌کننده‌ای شده است؛ همزمانی این بیماری با شیوع سرخک و کمبود تخت‌های بیمارستانی، نگرانی‌ها درباره تشدید موج دنگی در هفته‌های آینده را افزایش داده است. طبق داده‌های وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت منتهی به دیروز حداقل چهار بیمار مبتلا به تب دنگی جان خود را از دست دادند و هزار و ۵۵۸ نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند که بالاترین آمار پذیرش روزانه ثبت‌شده تاکنون در سال جاری است. 
شیوع همزمان سرخک در این کشور، بیمارستان‌ها را تحت فشار قرار داده و همین امر نگرانی‌ها در مورد افزایش تعداد مبتلایان و سخت‌شدن درمان را بیشتر کرده است. این بیماری که می‌تواند باعث تب، سردردهای شدید و عوارض بالقوه کشنده شود، در هفته‌های اخیر به‌شدت شیوع یافته و نگرانی‌ها را پس از مرگبارترین شیوع تب دنگی در بنگلادش در سال ۲۰۲۳ دوباره زنده کرده است.

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