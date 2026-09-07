دولت ایالتی مکزیک تأیید کرد که پس از انفجار مواد آتش‌زای انبارشده در جریان جشن‌های قدیس کلیسا در تماسکالچینگو، حداقل ۱۰ نفر کشته و ۶۴ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ایالتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این انفجار حدود ساعت ۹:۳۰ شب در یک کلیسا رخ داد. این انفجار باعث فرو ریختن بخشی از سقف کلیسا و دیوار مجاور آن شد و چندین نفر زیر آوار مدفون شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که هشت نفر از قربانیان در محل حادثه جان باختند و مجروحان به بیمارستان‌های نزدیک منتقل شدند. پرسنل حفاظت مدنی، نیروهای مسلح و پلیس ایالتی به وضعیت اضطراری واکنش نشان دادند و پروتکل‌های امنیتی را فعال کردند.