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کد خبر: ۳۳۷۵۶۹
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
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روسیه

سقوط بهمن با ۱۱ کشته و ۶ مفقود

منابع خبری اعلام کردند در پی حادثه سقوط بهمن در قفقاز روسیه دست‌کم ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از شینهوا، منابع خبری اعلام کردند در پی حادثه سقوط بهمن در قفقاز روسیه دست‌کم ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند. سرویس اورژانس محلی منطقه «کاباردینو-بالکاریا» در قفقاز شمالی در روسیه اعلام کرده است بر اثر این حادثه 6 نفر دیگر زخمی شدند و 6 نفر نیز هنوز مفقود هستند. در حال حاضر اطلاعات بیشتری از حادثه در دست نیست. 

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