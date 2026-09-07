بحران سوءاستفاده جنسی آنلاین

یک فرد ۲۷ ساله در فنلاند به اتهام سوءاستفاده جنسی از ۳۶۱ کودک در بستر رسانه‌های اجتماعی محاکمه می‌شود؛ پرونده‌ای جنجالی که دادگاه آن تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری میزان، یک نفر در فنلاند روز دوشنبه، ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به اتهام سوءاستفاده جنسی از صد‌ها کودک ۹ تا ۱۵ ساله در سکو‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله اسنپ‌چت، محاکمه ‌شد. قرار است جلسه علنی رسیدگی به این پرونده در دادگاه ناحیه پیرکانما برگزار شود و سپس جلسه روز سه‌شنبه پشت در‌های بسته ادامه یابد. این مرد به ارتکاب جرایم جنسی مختلف علیه ۳۶۱ کودک بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ متهم شده است. قربانیان کودکانی بودند که در سراسر این کشور زندگی می‌کردند.