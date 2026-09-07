وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه کمبود داروهای اساسی و حیاتی امروز کمتر از پیش از جنگ است، گفت: مسئله اصلی، هزینه تهیه دارو و مواد اولیه و تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌شده است.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی در قسمتی از «گزارش به مردم درباره عملکرد دوساله دولت» با اشاره به عملکرد نظام سلامت در بحران‌های اخیر، اعلام کرد: از ابتدای جنگ 12روزه تا امروز، در مجموع این دوره‌های بحرانی، 66 هزار مجروح در نظام سلامت درمان شده‌اند و تمام این درمان‌ها رایگان بوده است. ظفرقندی درباره وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی پس از بحران‌های اخیر، با تصحیح این تصور که کشور با کمبود گسترده دارو مواجه است، افزود: داروها در چند گروه شامل داروهای حیاتی، اساسی، بیمارستانی و داروهایی که ممکن است طی یک تا سه ماه با کمبود مواجه شوند، دسته‌بندی می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه کمبود داروهای اساسی و حیاتی امروز کمتر از پیش از جنگ است، گفت: مسئله اصلی، هزینه تهیه دارو و مواد اولیه و تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌شده است. وزیر بهداشت با اشاره به تخریب 16 کارخانه داروسازی در جریان جنگ، توضیح داد: بخشی از مواد اولیه دارویی و تجهیزات جانبی از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود و با تخریب کارخانه‌های پتروشیمی، هزینه مواد اولیه نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه کیسه سرم، ماده اولیه پلی‌پروپیلن این کیسه‌ها از پتروشیمی تأمین می‌شود و قیمت آن از حدود 70 تا 80 هزار تومان در سال گذشته به حدود 450 هزار تومان رسیده است.ظفرقندی با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس‌جمهور درباره افزایش قیمت دارو، ادامه داد: وقتی درباره افزایش قیمت‌ها با دکتر پزشکیان صحبت شد، رئیس‌جمهور پرسید آیا بهتر است دارو نباشد یا گران شود؟ پاسخ من این بود که حالت سوم بهتر است؛ دارو وجود داشته باشد، قیمت آن واقعی باشد و بیمه آن را پوشش دهد. وی تأکید کرد: اگر پوشش بیمه‌ای بتواند افزایش قیمت دارو را تأمین کند، فشار پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند و تلاش وزارت بهداشت نیز این است که بیمه‌ها نقش خود را بهتر از گذشته ایفا کنند.