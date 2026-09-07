تغییرات جدید کنکور ابلاغ شد

وزارت علوم از ابلاغ تغییرات جدید کنکور خبر داد.

وزارت علوم اعلام کرد: براساس مصوبه جدید، در کنکور ۱۴۰۵ نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم فقط به‌ صورت «تأثیر مثبت» و نمرات پایه دوازدهم به‌ صورت «تأثیر قطعی» در نتیجه کنکور اعمال می‌شود. سهم سوابق تحصیلی نیز همچنان ۶۰ درصد خواهد بود.

براساس مصوبه جدید، در کنکور ۱۴۰۵ دروس مؤثر پایه یازدهم مطابق مصوبات اسفندماه ۱۴۰۳ آموزش‌وپرورش و شورای سنجش و پذیرش تعیین می‌شوند. از کنکور ۱۴۰۷ به بعد نیز اختیار تعیین تعداد دروس مؤثر در سوابق تحصیلی به شورای عالی آموزش‌وپرورش واگذار شده است؛ با این شرط که تعداد این دروس از تعداد مصوب فعلی کمتر نباشد.

نکته مهم اینکه در کنکور ۱۴۰۵، نمرات پایه یازدهم فقط در صورت کمک به تراز نهایی داوطلب اثرگذارند، اما معدل پایه دوازدهم به‌ صورت قطعی در نتیجه پذیرش رشته‌های پرطرفدار محاسبه خواهد شد.