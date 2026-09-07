تابستان درخشان دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی با کسب ۴۶ مدال رنگارنگ
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفت: امسال توانستیم در المپیادهای جهانی و بینالمللی، ۱۳ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره و ۱۷ مدال برنز کسب کنیم که از بهترین نتایج المپیادیها است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا حسینی دیروز در نشست خبری اظهار داشت: تابستان معمولاً فصل پرکار، پرچالش و پرخبر باشگاه دانشپژوهان جوان است؛ چراکه هم درگیر المپیادهای جهانی هستیم و هم برگزاری المپیادهای کشوری را داریم که نتایج آنها سال بعد در المپیادهای جهانی مشخص میشود.
حسینی افزود: احتمالاً پربازدیدترین خبرهای حوزه نخبگان در این ماهها، خبرهای مربوط به المپیادهای علمی و نتایجی بوده که دانشپژوهان ایرانی توانستهاند در مسابقات جهانی کسب کنند. حقیقتاً سالی که داشتیم، سال بسیار سخت و در عین حال بسیار پُرارزشی بود. دلایل زیادی وجود داشت که ما شکست بخوریم و این بچهها نیز دلایل زیادی برای توقف داشتند، اما انگیزه اصلی، برافراشتهشدن پرچم کشور عزیزمان بود و اینکه به هر طریقی بتوانیم کشورمان را در حوزه علم و فناوری در دنیا سربلند کنیم و باعث شد این دانشپژوهان با انگیزه بیشتری تلاش کنند.
وی درباره عملکرد تیمهای ملی المپیادهای علمی کشور بیان داشت: ما سال گذشته در ۱۴ مسابقه جهانی و بینالمللی شرکت کردیم، اما امسال به دلیل جنگ، در دو مسابقه بینالمللی نتوانستیم شرکت کنیم؛ این دو مسابقه، المپیاد آسیایی فیزیک و مسابقات بینالمللی شیمی مندلیف بود که اردیبهشتماه برگزار شد. رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان ادامه داد: همچنین تیم المپیاد نجوم نیز در مسابقات جهانی نجوم شرکت نکرده است. معمولاً تیم نجوم یکی از تیمهای پرافتخار ماست و در سالهای اخیر در مهرماه به مسابقات جهانی اعزام شده است.
رکوردشکنی در المپیاد جهانی فیزیک
حسینی در تشریح جزئیات موفقیتهای دانشآموزان در المپیادهای جهانی، گفت: امسال المپیادهای ما با مسابقات المپیاد جهانی فیزیک شروع شد و یک اتفاق بسیار ویژه در این المپیاد رقم خورد. در این مسابقات توانستیم سه مدال طلای جهانی از تیم پنجنفره خود کسب کنیم و دو مدال نقره نیز به دست آوردیم. این بهترین نتیجه ۲۰ سال اخیر ما در المپیاد جهانی فیزیک بود و برای نخستینبار توانستیم در المپیاد جهانی فیزیک، رتبه اول دنیا را در بخش تجربی کسب کنیم.
وی این دستاورد را بسیار ارزشمند دانست و افزود: چند سال اخیر این جایزه در انحصار کشور چین بود که بالاخره با زحمتی که دوستان کشیدند، این دستاورد به ایران رسید و این بسیار باارزش است.
کسب نخستین عنوان تیمی ایران
در مسابقات بینالمللی ریاضی چین
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان ادامه داد: در مسابقات بینالمللی ریاضی چین توانستیم برای اولینبار جایزه عنوان نخست تیمی را در بین ۴۹ تیم از کشورهای مختلف کسب کنیم و برای اولینبار در این مسابقات چهار مدال طلا به دست آوردیم.
حسینی افزود: همچنین امسال در المپیاد جهانی هوش مصنوعی، علیرغم چالشهایی که وجود داشت، بهویژه آسیبی که به زیرساخت ملی هوش مصنوعی ما وارد شد، توانستیم برای اولینبار مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی را کسب کنیم.
کسب نخستین مدال ایران در المپیاد جهانی جغرافیا
وی با اشاره به دیگر موفقیتهای دانشپژوهان ایرانی اظهار داشت: اتفاق بزرگ دیگری که در المپیادهای جهانی امسال رخ داد، همین اتفاقی بود که اخیراً برای تیم المپیاد جغرافیای ما رخ داد. پنج سالی میشد که در المپیاد جهانی جغرافیا شرکت میکردیم و هیچوقت موفق به کسب مدال نشده بودیم. یکی از دلایلی که موفق نمیشدیم، نداشتن تجربه کافی بود؛ چراکه المپیاد جهانی جغرافیا بیش از ۲۰ سال است که در دنیا برگزار میشود. مسئله بعدی هم این بود که این المپیاد مقداری جدی گرفته نمیشد. این بچهها همچنین امتیازات ورود به دانشگاه نداشتند که الحمدلله با پیگیری وزیر آموزشوپرورش و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع نیز مرتفع شد.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفت: با اینکه این امتیاز بعد از المپیاد جهانی به این بچهها ابلاغ شد، اما امسال توانستیم برای اولینبار در المپیاد جهانی جغرافیا مدال کسب کنیم و جدا از آن، در بخش ارائه تیمی المپیاد جهانی جغرافیا رتبه اول دنیا را به دست آوردیم. واقعاً باارزش بود که میدیدیم دختران ما روی سکوی اول دنیا قرار دارند.
رکوردشکنی در المپیاد علوم زمین و زیستشناسی
حسینی با اشاره به عملکرد تیم ایران در المپیاد جهانی علوم زمین ادامه داد: در المپیاد جهانی علوم زمین، تیم چهارنفره، هشت مدال در بخشهای مختلف کسب کرد که این بهترین نتیجهای بود که در تاریخ المپیاد علوم زمین داشتیم. وی افزود: در المپیاد زیستشناسی نیز کمتر به این بچهها پرداخته شده است. تیم چهارنفره، سه مدال کسب کرد که این خودش یک رکورد بسیار باارزش و یکی از بهترین نتایج تاریخ ما در المپیاد جهانی زیستشناسی است.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان بیان داشت: در حالی که خیلی از کشورها تلاش میکردند بتوانند در المپیاد جهانی زیستشناسی حتی یک مدال کسب کنند، دانشپژوه نقره ما از این ناراحت بود که طلا نگرفته است؛ چون میخواست برای کشور خودش طلا بگیرد و این خیلی باارزش است.
کسب ۱۳ مدال طلای جهانی و بینالمللی
حسینی گفت: با احتساب اینکه در دو مسابقه امکان شرکت نداشتیم و هنوز المپیاد شیمی نیز برگزار نشده است، توانستیم ۱۳ مدال طلای المپیادهای جهانی و بینالمللی، ۱۶ مدال نقره و ۱۷ مدال برنز کسب کنیم که از بهترین نتایج است.