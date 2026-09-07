رأی قطعی پرونده شکایت 2 هزار نفر از یک طلافروش در اصفهان صادر شد

«پوریا طحانی» در پرونده‌ای کثیرالشاکی به سه سال حبس و

22 هزار میلیارد ریال رد مال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: شخصی به نام پوریا طحانی (متهم پرونده) با سرمایه اولیه حدود پنج کیلوگرم طلا به صورت آورده و پنج کیلوگرم به صورت اعتباری فعالیت خود را در صنف طلافروشی از سال ۱۳۹۶ در شهرستان شهرضا آغاز کرد. پس از مدتی، فعالیت جدیدی را در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده به‌صورت جدای از مغازه دنبال کرد و با توسعه آن، افراد زیادی نسبت به واریز مبالغ به حساب او به منظور خرید و فروش طلای آب‌شده اقدام کردند تا با ایجاد نوسانات بازار طلا، سود‌هایی به‌صورت ماهانه یا مقطعی دریافت کنند.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: متهم در زمان اخذ آورده اولیه افراد، نسبت به تنظیم یک توافق‌نامه عادی اقدام کرده که در آن تعهداتی پیرامون سود و زیان ناشی از خرید و فروش طلای آب‌شده و نحوه پرداخت چنین مبالغی قید نشده بود. پس از آن، افراد نسبت به واریز مبالغ به حساب متهم و یا واگذاری طلا به عنوان آورده خود اقدام کردند و متهم نیز با اعلام سود‌های نامتعارف، اقدام به جابه‌جایی وجوه و سپرده‌های افراد کرده و در نهایت باعث حیف و میل آنها شد، به‌گونه‌ای که نه وجوه و نه اصل سپرده‌های طلا به شکات بازپرداخت نشد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده با شکایت بیش از دو هزار و ۶۰ نفر، ادامه داد: با انجام تحقیقات اولیه و برگزاری جلسات دادگاه در شعبه ویژه، متهم به جرم اخلال خُرد در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه و طلا به صورت قبول سپرده از مردم در قالب مضاربه، به مبلغ بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال که موجب حیف و میل اموال مردم شده است، محکوم شد. رأی صادره شامل سه سال حبس، پرداخت جزای نقدی به دولت به میزان دو برابر وجوه تحصیل‌شده ناشی از جرم، رد مال به شکات و نیز مجازات تکمیلی ابطال پروانه کسب فعالیت در امر طلا و طلافروشی بوده است. این حکم پس از اعتراض شکات و وکلای آنان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با تأیید رأی دادگاه بدوی، این رأی قطعی و ابلاغ شده است.