اعضای فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش مجلس درباره تعیین تکلیف نیرو‌های قراردادی و حق‌التدریس آموزش‌وپرورش جلسه‌ای برگزار کردند.

در این جلسه وزیر آموزش‌وپرورش پیشنهاداتی به نمایندگان مجلس داد تا با تدابیری در بودجه سال آینده زمینه تبدیل وضعیت و استخدام نیرو‌هایی که به نوعی با آموزش‌وپرورش در ارتباط هستند، انجام شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری صداوسیما گفت: مجلس شورای اسلامی یک جنبه نظارتی دارد و باتوجه به اینکه تعدادی نمایندگان مجلس و به نوعی که با سازمان آموزش‌وپرورش اعم از نیرو‌های نهضتی، پیش‌دبستانی، طرح امین و بعضی‌هایی که در آزمون کیفت‌بخشی از این نوع مراجعات به نمایندگان داشتند، همکاری داشتند، بررسی شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: امروز ما جلسه‌ای با وزیر آموزش‌وپرورش، معاونت امور استخدامی و برخی از معاونین و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم، که در این بین بحث و موضوع‌های مختلفی بیان گردید، ما برای اینکه بتوانیم موضوعات را به جایی برسانیم که حق کسی ضایع نشود، نظر بر این شد که یک کمیته‌ای در سازمان امور استخدامی در این‌باره تشکیل شود. وی افزود: به طور کلی هم دولت و هم مجلس با یک نگاه عاقلانه و‌ کارشناسی‌شده به این موضوع می‌نگرد و امیدواریم این موضوع برای همیشه حل شود.