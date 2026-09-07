# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
رفراندوم برای دفاع!
سید حمید علیزاده: «تاکتیک جدید واسه سرمربیهای فوتبال: اگه تیم حریف بهتون حمله کرد، بین بازیکنان و هواداران رفراندوم بذارین که میخوان دفاع کنن یا نه.»
عروس رفته گل بچینه...
تصویر کمپین خیابانی غمانگیز در تهران، به یاد شهدای عروسی سیریک، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
خط همان خط است
کاربری نوشت: «خط سیاسی که میگوید سه کشتی زدند تا توافق را خراب کنند، همان خط فکری است که گفته بود موشک هوا کردند تا برجام را خراب کنند. منتهی آن زمان دشمن پشت خانه نبود و اینها شیطنتی کردند و گذشتند، اینبار ممکن است این شیطنتها به قیمت جانشان تمام شود چون دشمن در تجاوز و قتل سوا نمیکند.»
اصل دعوا سر همین است
علیرضا تقوینیا: «زنهای تایلندی به سربازان آمریکایی در پاتایا خدمات میدهند و مردای تایلندی هم ناو هواپیمابر آمریکا رو تمیز میکنند. این دنیایی است که آمریکا نظم آن را ساخته و پرداخته و ما آن را نپذیرفتهایم. اصل دعوا سر همین است.»
نابودی سیستماتیک آمریکا
آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانهای اسرائیلی-آمریکایی: «ایران بهطور سیستماتیک در حال تضعیف و نابود کردن قدرت نظامی آمریکاست. طولی نخواهد کشید که آمریکا عملاً بیدفاع خواهد شد.»
پاسخ دندانشکن
سفارت ایران در غنا در واکنش به توهمات ترامپ که کله پوک خود را به نقشه ایران تشبیه کرده بود، این تصویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: «دیر یا زود، فرهنگ ایرانی شروع به تأثیر گذاشتن بر تو میکند.»
دیوانگی!
استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: «کارنامه ترامپ در قبال ایران مساویست با تلاشهای پیدرپی و ناموفق برای تشدید تنش. جنگطلبی ترامپ من را یاد جملهای میاندازد که به آلبرت اینشتین نسبت داده میشود: دیوانگی یعنی یک کار را بارها و بارها تکرار کنی و انتظار نتیجهای متفاوت داشته باشی.»