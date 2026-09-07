جنگ‌افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعت شده خانوارهای آمریکایی 100میلیارد دلار بیشتر بابت سوخت هزینه کنند.

شبکه الجزیره در یک گزارش تحلیلی بر پایه داده‌های مؤسسه «واتسون» در دانشگاه براون، از ابعاد مالی سنگین جنگ شش‌ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرده برداشت، طبق این گزارش، طولانی شدن نبرد و بن‌بست دیپلماتیک باعث شده است مصرف‌کنندگان آمریکایی در 6 ماه گذشته 100 میلیارد دلار هزینه اضافی صرفاً برای تأمین سوخت بپردازند. به گزارش تسنیم، محورهای اصلی این گزارش به‌شرح زیر است:

سهم سنگین هر خانوار از هزینه‌های جنگ

با احتساب 131 میلیون خانوار در سراسر ایالات متحده، نبرد با ایران به‌طور میانگین هزینه اضافی 763دلاری به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.

جهش شدید

قیمت بنزین و گازوئیل

قیمت هر گالن بنزین با

39 درصد افزایش از 2.98 دلار به 4.15 دلار رسیده و سوخت گازوئیل نیز جهشی 60درصدی را تجربه کرده و از 3.67 دلار به 5.90 دلار در هر گالن رسیده است.

بحران بی‌سابقه قیمت سوخت

در ایالت‌های غربی

کالیفرنیا با ثبت نرخ 5.85 دلار برای هر گالن بنزین رکورددار گران‌ترین ایالت آمریکا شده است و ایالت‌های واشنگتن،‌ هاوایی، آلاسکا و اورگن نیز با عبور از مرز 5 دلار در بحران شدید سوخت به‌سر می‌برند.

انتقال تورم سوخت

به زنجیره تأمین مواد غذایی

افزایش قیمت نفت با تحت‌تأثیر قراردادن تولید کود، سوخت ادوات کشاورزی، سردخانه‌ها و ترانزیت کالا، هزینه‌ها را در تمام مراحل تولید غذا بالا برده و سفره مردم را به‌شدت کوچک کرده است.

محاسبه غلط ترامپ

و شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت

در حالی که جنگ به‌خلاف وعده 4هفته‌ای ترامپ وارد ماه ششم شده است، او با بی‌تفاوتی نسبت به خشم افکار عمومی اعلام کرده است؛ «اگر قیمت‌ها بالا می‌رود، بگذارید برود!»، و شرکت‌های نفتی را مقصر گران‌فروشی می‌داند. گزارش الجزیره تأکید می‌کند که افکار عمومی آمریکا ترامپ را مقصر اصلی این فشار اقتصادی می‌دانند و پافشاری کاخ سفید بر تداوم جنگ، علاوه‌بر تخلیه جیب خانوارهای آمریکایی، امنیت غذایی جهان را با تهدید جدّی مواجه کرده است.