در و تخته!(گفت و شنود)
گفت: «جی دی ونس»، معاون ترامپ گفته است؛ «ترکیه، آذربایجان، قطر، امارات، عربستان و برخی کشورهای دیگر به طور غیررسمی و مخفیانه به ما [آمریکا] در جنگ علیه ایران کمک میکنند».
گفتم: چرا مخفیانه؟!
گفت: ونس گفته است؛ اول آنکه از تلافی ایران وحشت دارند و دوم برای اینکه دخالت خود را در جنگ انکار کنند تا ایران را به خاطر حمله به کشتیها مقصر نشان بدهند(!).
گفتم: سران این کشورها که جرأت و جربُزه حمله ندارند ولی همینکه خاک کشورشان را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونی گذاشتهاند، در جنایات آنها سهیم بوده و مستحق نابودی هستند.
گفت: معاون ترامپ از یک طرف میگوید همکاری این کشورها با آمریکا مخفیانه است ولی در همان مصاحبه این ماجرای به اصطلاح مخفیانه را لو میدهد. او هم در حماقت دستکمی از ترامپ ندارد. در و تخته با هم جور شدهاند!
گفتم: یارو که از نفهمی همکارش عصبانی شده بود، سرش داد زد و گفت؛ گیر عجب آدم نفهمی افتادهایم! همکارش گفت؛ خودت گیر عجب آدم نفهمی افتادهای؟!