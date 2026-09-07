کیهان و خوانندگان
* همانطور که پروفسور جیانگ شوچین، تحلیلگر ژئوپلیتیک چینی گفته اگر ایران کشورهای خلیجفارس را وادار کند برای تأمین امنیت غذایی از نظام پترودلار فاصله بگیرند، اقتصاد آمریکا با فروپاشی و انقلاب خیابانی روبهرو خواهد شد.
دیلمی
* آمریکا باید بداند هرمز به دلیل جغرافیای منحصربهفرد و اهمیت آن برای صادرات نفت خلیجفارس، قابل مقایسه با بسیاری از آبراههای دیگر نیست. و تلاش آمریکا برای باز نگه داشتن تنگه از طریق عملیات نظامی نیز ممکن نخواهد بود و به یک پروژه پرهزینه و طولانیمدت برای او تبدیل خواهد شد.
صباحی
* امام شهید فقط رهبر ایران یا مسلمانان نبود. بلکه رهبر مستضعفان جهان هم بود. میتوانم بگویم پیکر مطهر ایشان حتی اگر در شهرهای پاریس، لندن و نیویورک نیز تشییع میشدند، جمعیتی میلیونی در مشایعت ایشان شرکت میکردند.
مقنیان
* قیام مردمی از مشرقزمین برای زمینهسازی ظهور حضرت مهدی(عج) یک حقیقت است و بازتاب جهانی مراسم اربعین گواه این مدعاست که جهان در حال آشنایی با ارزشهای انقلاب اسلامی است.
یونسزاده
* دشمنان ایران طمع نکنند. همانطور که مردم، نیروهای نظامی و دولتمردان در جنگ نظامی کنار هم ایستادند، در جنگ اقتصادی نیز با همین انسجام از کشور دفاع خواهند کرد.
جاسمزاده
* نظرسنجی جدید رویترز نشان میدهد حمایت آمریکاییها از جنگ با ایران به پایینترین سطح از آغاز درگیری رسیده و تنها ۳۱ درصد از این اقدام نظامی حمایت میکنند. محبوبیت ترامپ نیز در دومین نظرسنجی متوالی، به ۳۳درصد رسیده است که پایینترین سطح در هر دو دوره ریاستجمهوری اوست.
خواجهنوری
* یکی از فعالین سیاسی آمریکا در مصاحبه خود دست روی یک واقعیت گذاشته و گفته فرماندهان ارشد نظامی هشدار دادهاند که تداوم عملیات علیه ایران نشدنی و فرسایشی است. برای تأمین مالی این جنگ غیرقانونی، از حقوق ناوبانان و پرسنل کسر میکنند و حقوق نیروهای نظامی را پرداخت نمیکنند.
خطیب
* رژیمهایی که سرزمینهای خود را به سکوهای آمریکا برای تجاوز علیه ایران تبدیل کردهاند، باید هزینۀ اطاعت از آمریکا را بپردازند.
نیسی
* هدف ترامپ فشار به مردم ایران برای اعتراضات اجتماعی است. ترامپ میخواهد ایران را به کمک مردم ایران شکست دهد آنگاه منابع آن را غارت کرده و ایران را تجزیه کند.
شاملو
* دولتِ ترامپ با وجود شعار تشدید جنگ اقتصادی، در پشت صحنه بهشدت نگران رکود داخلی ناشی از تبعات جنگ و قیمت نفت است. و قیمت نفت نیز تحت تأثیر بحران فیزیکی تنگه و نبرد هرمز قرار دارد. این یعنی جنگ اقتصادی آمریکا، پیش از آنکه به مرزهای ایران برسد، دامن خود این کشور را گرفته است.
عبیدی
* شرارت اخیر آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز با مقاومت دلیرانه و جانانه نیروهای مسلح روبهرو شد. بیش از ۴۰ هدف نظامی در ۷ کشور منطقه زیر آتش موشکها و پهپادهای ایران قرار گرفت. آرایش جنگی پنتاگون در منطقه به هم خورده و اختلال شدید در نقل و انتقالات نظامی تروریستهای ارتش آمریکا پدید آورده است. و همه اینها از حماقت ترامپ نشأت میگیرد.
اعلمی
* شیطان بزرگ ادعا میکند که: «ایران یک ملت شکست خورده است!» این حرف شیطان در حالی بیان میشود که بیش از ۱۸8 روز مردم ایران در خیابانها به پشتیبانی از نیروهای مسلح و بهویژه از فرمانده کل قوا، امام مجتبی خامنهای یک نفس در میادین و خیابانها در حالت آمادهباش صددرصد هستند!
صیادیفر
* صحبتها و مواضع اصولی جناب قالیباف در مجلس شورای اسلامی، بسیار امیدآفرین و نویدی بود بر این که ایشان انشاءالله در راه امت مبعوث و همگام با جبهه خیابان تا انتقام خون امام شهید قاطعانه تلاش خواهد کرد.
حجازی
* در این شبها، حضور شبانه مردم مبعوث شده ایران، حکم همان عصای موسی را دارد که به اذن خداوند تبدیل به اژدها شده و تمام توطئههای دشمن را خنثی کرده است. در ضمن زدن صدا و سیما هم فقط و فقط به دلیل بازتاب دادن خیابان توسط رسانه ملی است.
پیرهادی
* واشنگتن پست اعلام کرد حمله مرگبار به مراسم عروسی در ایران احتمالاً ناشی از خطای یک بمب آمریکایی بوده است. بنویسید این چه خطایی است که بمب این همه دشت و کوه و دریا را پشت سر گذاشته دقیقا بین این همه خانه رفته به خانهای خورده که عروسی در آن برپا بوده است؟
فرزام
* بر فرض اگر دشمن صهیونیستی بتواند بر ارتفاعات علی الطاهر مسلط شود، قطعا برای او یک دستاورد است ولی معنایش نابودی حزبالله یا تصرف کل جنوب لبنان نیست همانگونه که مثلا اگر به یکی از شهرهای موشکی ایران توسط دشمن حمله شود به معنای حمله به کل توان موشکی ایران نیست.
برکتی
* پیشنهاد پایان عزتمندانه جنگ از سوی رئیس دولت 12 که حتی نتوانست دولت خود را عزتمندانه به پایان برساند و دوران مسئولیتش به دلیل افت مقبولیت عمومی با کلکسیونی از شکست از خزانه خالی، ورشکستگی دولت و مرگ و میر مردم به خاطر کرونا و کلاه بزرگ برجام همراه بود یک طنز سیاسی است!
میراحمدی
* چین، غول خودروسازی اروپا یعنی آلمان را به زانو درآورده بهگونهای که مدیریت فولکسواگن بسته شدن چهار کارخانه در آلمان را مورد ارزیابی قرار داده و دادههای رویترز نیز نشان میدهد کارخانههای فولکسواگن در آلمان در سال جاری تنها با هشتاد و یک درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت خواهند کرد و این رقم ممکن است تا پایان دهه به هفتاد و سه درصد کاهش یابد.
مسعودی
* آقای حسن روحانی پاسخ بدهد کدام کشور یا ملت در مقابلِ حمله یا تجاوزِ دشمن که از سرِ ظلم و جور و زیادهخواهی و عربدهکشی به او حمله شده است، برای دفاع از خود رفراندوم میگذارد که بنابر خواسته ایشان، ایران، دومی آن باشد؟
مکرم
* وزیر اقتصاد از کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک از ۱۰ ماه به ۸ روز خبر داده که خبر خوشحالکنندهای است. وی همچنین اعلام کرد بالغ بر سه هزار بنگاه آسیبدیده به بانکها معرفی شدهاند که با تخصیص حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال، از بیکاری حدود
۶۰۰ هزار نفر تاکنون جلوگیری شده است.
دادور
* دستگاه محترم قضائی! بازگشت ارز صادراتی به شبکه ارزی کشور را پیگیری و تخلف از آن را با جدیت و با اشد مجازات پیگیری کنید. نرخ ارز را از این وضعیت شناور و رهاشده خارج کنید و اختیار ارز حاصل از صادرات را در دست صادرکننده رها نکنید.
آقاییپور
* برخی واردکنندگان نهاده دامی میگویند خواهش میکنیم بگذارند کل نهاده کشور را از مرزهای شمالی، روسیه و قزاقستان وارد کنیم ولی مسئولان مربوطه به کسی مجوز میدهند که میخواهد از برزیل نهاده وارد کند؟ چرا؟!
تمدنی