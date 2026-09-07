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کد خبر: ۳۳۷۵۴۲
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
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عدالت اجتماعی مبنای سیره نظری و عملی امام علی(ع)

«از یک طرف از سخنان علی(ع) و از طرف دیگر از عمل او مخصوصا از طرز عملی که در دوره زعامت و حکومت خود انجام داده معلوم می‌شود که عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می‌کرده و از هر چیزی بالاتر می‌دانسته، سیاستش بر مبنای این اصل تاسیس شده بود، ممکن نبود به خاطر هیچ منظوری و هدفی کوچک‌ترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند و همین امر یگانه چیزی، بلی یگانه چیزی بود که مشکلاتی زیاد برایش ایجاد کرد.» (1)
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1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص ۲۱

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